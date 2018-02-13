فتحت مصالح الضبطية القضائية بأمر من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تحقيقات في التلاعب بالجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طوابق ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات وأملاك حقيقية تابعة للدولة في عدة بلديات من العاصمة، بتواطؤ من مسؤولين داخل المحافظات العقارية ومديرية أملاك الدولة.
وحسب معطيات بحوزة "الشروق"، فإن خيوط القضية بدأت من خلال تقرير وصل النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تطرق فيه إلى التلاعب بالجدول الوصفي للتقسيم الوهمي لعدد من طوابق ومقرات تابعة لأملاك الدولة، وبتزوير الوثائق تحولت ملكيتها إلى رجال أعمال معروفين وحتى للأقدام السوداء مثلما حدث في بلديات الحراش، باش جراح، الجزائر الوسطى، القبة، باب الوادي.
كما تطرق التقرير إلى فضيحة خلق طابق ومساحة وهمية بإحدى عمارات حي ديار السعادة بالمدنية، عن طريق التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي مع تحرير وقائع غير صحيحة في عقد بيع الذي جاءت فيه مساحة وهمية تقدر بـ218 م2 اقتطعت من مساحات ملاك العمارة وإصدار دفتر عقاري مخالف لتشريع وقوانين العقار بنفس المساحة 218 م2، إلى جانب التصرف في عقار بطريقة مخالفة للقانون وانجاز عملية التنازل مخالفة لتشريع وقانون التنازل عن املاك الدولة رقم 81 .01 المؤرخ في 7 فيفري 1981.
وتطرق التقرير ذاته إلى تورط عدد من مسؤولي أملاك الدولة ومحافظين عقاريين في مخالفات التشريعات والمراسيم المنظمة لإنجاز البيانات الوصفية للعمارات خاصة المادة 88 من قانون 10 جويلية 1965 والمرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983، وهو التلاعب الذي مكن عددا كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات النافذة، وحتى الأقدام السوداء من الاستفادة من شقق وعمارات ومساحات هي في الأصل تعود ملكيتها للدولة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1حسبلاوي يأمر بالتكفل بالدكتور "ماضي" ونقله للمستشفى العسكري
2ولد عباس وشقيق سعداني نائبان لعبد القادر بن صالح
3تلاميذ البكالوريا ينتفضون ضد فصل أساتذتهم بالعاصمة وعين الدفلى
45 نقابات تشلّ المدارس الثلاثاء والأربعاء بعد فشل "لقاء الصلح"
5سيدي السعيد يغيب عن اجتماع أنصاره ضدّ "التصحيحيين"!
Français English
الرأي
عبد المجيد مناصرة
الشيخ القرضاوي.. فقيه الثورة أم إمام الصحوة؟
محمد بوالروايح
خارطة طريق لحلّ أزمة قطاع التربية
جمال لعلامي
آثمون و"مهرودون"!
صالح عوض
من السودان إلى كردستان
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
جمال لعلامي
من يأمر من؟
عبد الحميد عثماني
نرفض الدعم الإجتماعي!
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
"ما تحشم ما تخاف"!
الفيديو
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
تلاعب بالجدول الوصفي لتقسيم المساحات.. والعدالة تفتح تحقيقا
مسؤولون ورجال أعمال و"أقدام سود" يستولون على "أملاك الدولة"!
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
فتحت مصالح الضبطية القضائية بأمر من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تحقيقات في التلاعب بالجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طوابق ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات وأملاك حقيقية تابعة للدولة في عدة بلديات من العاصمة، بتواطؤ من مسؤولين داخل المحافظات العقارية ومديرية أملاك الدولة.
تغطيات ذات صلة
أودية: 25 بالمئة زيادة في أسعار رخص السياقة
عمال سونطراك حاملو ليسانس "أل أم دي" يحتجون يوم 24 فيفري
مسؤولون ورجال أعمال و"أقدام سود" يستولون على "أملاك الدولة"!
الممرضون ليسوا في إضراب ومن يرفض العمل اشكوه
ولد عباس وشقيق سعداني نائبان لعبد القادر بن صالح
وحسب معطيات بحوزة "الشروق"، فإن خيوط القضية بدأت من خلال تقرير وصل النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تطرق فيه إلى التلاعب بالجدول الوصفي للتقسيم الوهمي لعدد من طوابق ومقرات تابعة لأملاك الدولة، وبتزوير الوثائق تحولت ملكيتها إلى رجال أعمال معروفين وحتى للأقدام السوداء مثلما حدث في بلديات الحراش، باش جراح، الجزائر الوسطى، القبة، باب الوادي.
كما تطرق التقرير إلى فضيحة خلق طابق ومساحة وهمية بإحدى عمارات حي ديار السعادة بالمدنية، عن طريق التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي مع تحرير وقائع غير صحيحة في عقد بيع الذي جاءت فيه مساحة وهمية تقدر بـ218 م2 اقتطعت من مساحات ملاك العمارة وإصدار دفتر عقاري مخالف لتشريع وقوانين العقار بنفس المساحة 218 م2، إلى جانب التصرف في عقار بطريقة مخالفة للقانون وانجاز عملية التنازل مخالفة لتشريع وقانون التنازل عن املاك الدولة رقم 81 .01 المؤرخ في 7 فيفري 1981.
وتطرق التقرير ذاته إلى تورط عدد من مسؤولي أملاك الدولة ومحافظين عقاريين في مخالفات التشريعات والمراسيم المنظمة لإنجاز البيانات الوصفية للعمارات خاصة المادة 88 من قانون 10 جويلية 1965 والمرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983، وهو التلاعب الذي مكن عددا كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات النافذة، وحتى الأقدام السوداء من الاستفادة من شقق وعمارات ومساحات هي في الأصل تعود ملكيتها للدولة.