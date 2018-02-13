بن شيخ يقدم حصيلة دعم "لوندا" للمهرجانات ويكشف: ديوان بن تركي حصل على 27 مليارا من مجموع 46 مليار سنيتم

وصف سامي بن شيخ حصيلة الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بالإيجابية، حيث حقق الديوان نسبة نمو قدرت بـ8.57 في المائة. وقال بن شيخ أمس خلال ندوة صحفية، إن الديوان حقق سنة 2017 ما قيمته 510 مليار سنتيم، في حين حقق الديوان في سنة 2016 ما قيمته 466 مليار سنيتم.

وكشف مدير الديوان أن هيئته قامت في سنة 2017 بتوزيع ما قيمته 155 مليار سنيتم منها 69 مليار سنتيم كحقوق المؤلفين، في حين قدرت قيمة الحقوق المجارة لذات السنة بقرابة 60 مليار سنتيم. وقدر عدد المستفيدين من هذه الحقوق بـ7550 مستفيد، منهم 4932 في مجال حقوق التأليف و2618 مستفيد في مجال الحقوق المجاورة.

من جهة أخرى، قال سامي بن شيخ إن الديوان قدم 4 ملايير و400 مليون كمنح ومساعدات اجتماعية للفنانين، شملت منح التقاعد التي استفاد منها 256 مؤلف وفنان، يحصلون كل ثلاثة أشهر على أجرة تقدر بـ13.5 مليون سنتيم، أي ما يعادل 45 ألف دينار شهريا يستفيد منها كبار الفنانين والمؤلفين، أمثال الحاج درياسة، محمد حلمي، إدير، آيت منقلات، وغيرهم، بينما استفاد 47 فنانا ومؤلفا من منحة اجتماعية خاصة موجهة إلى الفنانين الذين لا تتوفر فيهم شروط التقاعد ويعشون في ظروف صعبة، في حين قدرت حقوق إعادة جلب جثامين الفنانين والكتاب من الخارج والتكفل بالخطوات المتبعة في هذا المجال، بحسب بن شيخ، بـ 5 ملايير سنتيم. وأكد بن شيخ أن الديوان تكفل حتى بالفنانين الذين ليسوا أعضاء في الديوان.

وفي السياق ذاته، قال بن شيخ إن الديوان قدم خلال سنة 2014 ما قيمته 46 مليار سنتيم لفائدة المهرجانات الثقافية والمؤسسات الثقافية مثل مسرح بجاية، المعهد العالي للموسيقى، البالي الوطني.. وكشف بن شيخ، في هذا الإطار، أن 27 مليار سنتيم استفاد منها الديوان الوطني للثقافة والإعلام كدعم للقافلة الفنية التي نظمها، إلى جانب 6 ملايير و700 مليون ذهبت كتسبيقات لصالح المؤلفين والفنانين.

واستغل بن شيخ الندوة الصحفية التي خصصها لتقديم حصيلته للكشف عن الخطوط العريضة لبرنامج 2018، حيث أكد في هذا الجانب أن جائزة مريم ماكيبا ستكون في 14 سبتمبر القادم، في حين سيتم تنصيب لجنة تحكيمها في أفريل القادم، وتضم 9 أعضاء يمثلون عددا من الدول الإفريقية على غرار جنوب إفريقيا، جزر الرأس الأخضر، السنيغال، مالي.. فيما تمثل الجزائر من طرف أحمد بجاوي.

كما ستكون الجزائر على موعد مع انتخابات تجديد مكتب الفدرالية الدولية لمؤلفي السمعي البصري في 16 و17 أفريل القادم. وقال بن شيخ إن الجزائر ستكون عضوا فاعلا في اللجنة، كما سيعرف صالون الملكية الفكرية حضورا نوعيا في أول طبعة دولية بقصر الثقافة، بما في ذلك حضور أهم المؤسسات الدولية للملكية الفكرية.