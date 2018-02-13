وصف سامي بن شيخ حصيلة الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بالإيجابية، حيث حقق الديوان نسبة نمو قدرت بـ8.57 في المائة. وقال بن شيخ أمس خلال ندوة صحفية، إن الديوان حقق سنة 2017 ما قيمته 510 مليار سنتيم، في حين حقق الديوان في سنة 2016 ما قيمته 466 مليار سنيتم.
وكشف مدير الديوان أن هيئته قامت في سنة 2017 بتوزيع ما قيمته 155 مليار سنيتم منها 69 مليار سنتيم كحقوق المؤلفين، في حين قدرت قيمة الحقوق المجارة لذات السنة بقرابة 60 مليار سنتيم. وقدر عدد المستفيدين من هذه الحقوق بـ7550 مستفيد، منهم 4932 في مجال حقوق التأليف و2618 مستفيد في مجال الحقوق المجاورة.
من جهة أخرى، قال سامي بن شيخ إن الديوان قدم 4 ملايير و400 مليون كمنح ومساعدات اجتماعية للفنانين، شملت منح التقاعد التي استفاد منها 256 مؤلف وفنان، يحصلون كل ثلاثة أشهر على أجرة تقدر بـ13.5 مليون سنتيم، أي ما يعادل 45 ألف دينار شهريا يستفيد منها كبار الفنانين والمؤلفين، أمثال الحاج درياسة، محمد حلمي، إدير، آيت منقلات، وغيرهم، بينما استفاد 47 فنانا ومؤلفا من منحة اجتماعية خاصة موجهة إلى الفنانين الذين لا تتوفر فيهم شروط التقاعد ويعشون في ظروف صعبة، في حين قدرت حقوق إعادة جلب جثامين الفنانين والكتاب من الخارج والتكفل بالخطوات المتبعة في هذا المجال، بحسب بن شيخ، بـ 5 ملايير سنتيم. وأكد بن شيخ أن الديوان تكفل حتى بالفنانين الذين ليسوا أعضاء في الديوان.
وفي السياق ذاته، قال بن شيخ إن الديوان قدم خلال سنة 2014 ما قيمته 46 مليار سنتيم لفائدة المهرجانات الثقافية والمؤسسات الثقافية مثل مسرح بجاية، المعهد العالي للموسيقى، البالي الوطني.. وكشف بن شيخ، في هذا الإطار، أن 27 مليار سنتيم استفاد منها الديوان الوطني للثقافة والإعلام كدعم للقافلة الفنية التي نظمها، إلى جانب 6 ملايير و700 مليون ذهبت كتسبيقات لصالح المؤلفين والفنانين.
واستغل بن شيخ الندوة الصحفية التي خصصها لتقديم حصيلته للكشف عن الخطوط العريضة لبرنامج 2018، حيث أكد في هذا الجانب أن جائزة مريم ماكيبا ستكون في 14 سبتمبر القادم، في حين سيتم تنصيب لجنة تحكيمها في أفريل القادم، وتضم 9 أعضاء يمثلون عددا من الدول الإفريقية على غرار جنوب إفريقيا، جزر الرأس الأخضر، السنيغال، مالي.. فيما تمثل الجزائر من طرف أحمد بجاوي.
كما ستكون الجزائر على موعد مع انتخابات تجديد مكتب الفدرالية الدولية لمؤلفي السمعي البصري في 16 و17 أفريل القادم. وقال بن شيخ إن الجزائر ستكون عضوا فاعلا في اللجنة، كما سيعرف صالون الملكية الفكرية حضورا نوعيا في أول طبعة دولية بقصر الثقافة، بما في ذلك حضور أهم المؤسسات الدولية للملكية الفكرية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1"أبارتايد" فيلم يتحامل على الجزائر ويغفل طرد المخزن لجزائريين من المغرب
2"جوائز بيروت الذهبية" تكرّم كادير الجابوني
313 ألف شخص حضروا حفل إيدير وتنطلق جولته الوطنية في 21 أفريل القادم
4"هيومن" تخطّى الحدود والقارات ونيله 9 جوائز دولية شرف كبير للجزائر
5ديوان بن تركي حصل على 27 مليارا من مجموع 46 مليار سنيتم
Français English
الرأي
عبد المجيد مناصرة
الشيخ القرضاوي.. فقيه الثورة أم إمام الصحوة؟
محمد بوالروايح
خارطة طريق لحلّ أزمة قطاع التربية
جمال لعلامي
آثمون و"مهرودون"!
صالح عوض
من السودان إلى كردستان
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
جمال لعلامي
من يأمر من؟
عبد الحميد عثماني
نرفض الدعم الإجتماعي!
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
"ما تحشم ما تخاف"!
الفيديو
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
بن شيخ يقدم حصيلة دعم "لوندا" للمهرجانات ويكشف:
ديوان بن تركي حصل على 27 مليارا من مجموع 46 مليار سنيتم
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
وصف سامي بن شيخ حصيلة الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بالإيجابية، حيث حقق الديوان نسبة نمو قدرت بـ8.57 في المائة. وقال بن شيخ أمس خلال ندوة صحفية، إن الديوان حقق سنة 2017 ما قيمته 510 مليار سنتيم، في حين حقق الديوان في سنة 2016 ما قيمته 466 مليار سنيتم.
تغطيات ذات صلة
ديوان بن تركي حصل على 27 مليارا من مجموع 46 مليار سنيتم
"هيومن" تخطّى الحدود والقارات ونيله 9 جوائز دولية شرف كبير للجزائر
"جوائز بيروت الذهبية" تكرّم كادير الجابوني
"أبارتايد" فيلم يتحامل على الجزائر ويغفل طرد المخزن لجزائريين من المغرب
13 ألف شخص حضروا حفل إيدير وتنطلق جولته الوطنية في 21 أفريل القادم
وكشف مدير الديوان أن هيئته قامت في سنة 2017 بتوزيع ما قيمته 155 مليار سنيتم منها 69 مليار سنتيم كحقوق المؤلفين، في حين قدرت قيمة الحقوق المجارة لذات السنة بقرابة 60 مليار سنتيم. وقدر عدد المستفيدين من هذه الحقوق بـ7550 مستفيد، منهم 4932 في مجال حقوق التأليف و2618 مستفيد في مجال الحقوق المجاورة.
من جهة أخرى، قال سامي بن شيخ إن الديوان قدم 4 ملايير و400 مليون كمنح ومساعدات اجتماعية للفنانين، شملت منح التقاعد التي استفاد منها 256 مؤلف وفنان، يحصلون كل ثلاثة أشهر على أجرة تقدر بـ13.5 مليون سنتيم، أي ما يعادل 45 ألف دينار شهريا يستفيد منها كبار الفنانين والمؤلفين، أمثال الحاج درياسة، محمد حلمي، إدير، آيت منقلات، وغيرهم، بينما استفاد 47 فنانا ومؤلفا من منحة اجتماعية خاصة موجهة إلى الفنانين الذين لا تتوفر فيهم شروط التقاعد ويعشون في ظروف صعبة، في حين قدرت حقوق إعادة جلب جثامين الفنانين والكتاب من الخارج والتكفل بالخطوات المتبعة في هذا المجال، بحسب بن شيخ، بـ 5 ملايير سنتيم. وأكد بن شيخ أن الديوان تكفل حتى بالفنانين الذين ليسوا أعضاء في الديوان.
وفي السياق ذاته، قال بن شيخ إن الديوان قدم خلال سنة 2014 ما قيمته 46 مليار سنتيم لفائدة المهرجانات الثقافية والمؤسسات الثقافية مثل مسرح بجاية، المعهد العالي للموسيقى، البالي الوطني.. وكشف بن شيخ، في هذا الإطار، أن 27 مليار سنتيم استفاد منها الديوان الوطني للثقافة والإعلام كدعم للقافلة الفنية التي نظمها، إلى جانب 6 ملايير و700 مليون ذهبت كتسبيقات لصالح المؤلفين والفنانين.
واستغل بن شيخ الندوة الصحفية التي خصصها لتقديم حصيلته للكشف عن الخطوط العريضة لبرنامج 2018، حيث أكد في هذا الجانب أن جائزة مريم ماكيبا ستكون في 14 سبتمبر القادم، في حين سيتم تنصيب لجنة تحكيمها في أفريل القادم، وتضم 9 أعضاء يمثلون عددا من الدول الإفريقية على غرار جنوب إفريقيا، جزر الرأس الأخضر، السنيغال، مالي.. فيما تمثل الجزائر من طرف أحمد بجاوي.
كما ستكون الجزائر على موعد مع انتخابات تجديد مكتب الفدرالية الدولية لمؤلفي السمعي البصري في 16 و17 أفريل القادم. وقال بن شيخ إن الجزائر ستكون عضوا فاعلا في اللجنة، كما سيعرف صالون الملكية الفكرية حضورا نوعيا في أول طبعة دولية بقصر الثقافة، بما في ذلك حضور أهم المؤسسات الدولية للملكية الفكرية.