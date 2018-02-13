الأيام المغاربية للمسرح بأدرار الممثل الكوميدي هواري لوز يظفر بجائزة أحسن دور رجالي

نال الممثل الكوميدي المعروف هواري لوز، ابن مدينة وهران، جائزة أحسن دور رجالي، في مسابقة الأيام المغاربية للمسرح (النخلة الذهبية)، في طبعتها التاسعة المقامة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري، التي احتضنها قصر الثقافة عبد الرحمن بن الحسين بأدرار.

الممثل شارك رفقة "جمعية روافد الفن" من بشار بمسرحية حملت عنوان: "شكون يسمع شكون"، من تأليف الكاتب عبد القادر عرّوش وإخراج حبيب مجاهري، حيث أمتعت الفرقة المسرحية الجمهور الذي تجاوب مع أداء الممثلين: دنيا نوالي، هواري لوز، مختار حنيتات، كمال قرارزة، جيلالي مسلي، على الرّكح.

وشهدت التظاهرة المسرحية التي احتضنتها أدرار، مشاركة فرق من أغادير المغربية، ودوز التونسية، وبنغازي الليبية، بالإضافة إلى ولايات جزائرية ممثلة في: بشار، أدرار، تمنراست.

هواري لوز المتوج بجائزة أحسن دور رجالي، سبق له وأن حصد جوائز مماثلة في ست مناسبات، إلا أنّه اعتبر تتويجه في أدرار بالمفاجئ وغير المتوقع بالنظر إلى قصر مدّة التمرينات، التي جعلته يسابق الزّمن ويبذل مجهودات مضاعفة كي يحفظ نص المسرحية.

وعن تقييمه للأيام المغاربية للمسرح بأدرار، صرّح المتحدّث بأنّها كانت ناجحة على كافة الأصعدة، منوّها بالحضور القياسي للجمهور الذي غصّت به قاعة العرض، فضلا عن الاحترافية التي طبعت العروض المسرحية.

هواري لوز، قال إنّ تتويجه هذا سيمنحه مزيدا من الطاقة والإصرار على تقديم الأفضل في عالم المسرح، في انتظار أعمال فنية أخرى، حيث يحضّر للمشاركة في مسرحية من تأليف كاتب بوزيان بن عاشور و إخراج ميسوم مجاهري.

أما على صعيد الدراما، فهو على وشك الانتهاء من تصوير مسلسل "أوهن البيوت" بوهران، للمخرج التلفزيوني محمد قدور إبراهيم، الذي منحني الفرصة كاملة للظهور وتقديم أفضل ما لدي، فضلا عن المخرج المسرحي حبيب مجاهري الذي شرّفني بدور نلته عبر جائزة أحسن دور رجالي في أدرار يقول هواري لوز.