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الصحافة الفرنسية نقلت أقواله أثناء التحقيقات:
طارق رمضان: حوّلوني إلى مغتصب بعد أن حاولوا إغرائي
نقل الإعلام الفرنسي أقوال المفكر الإسلامي طارق رمضان خلال التحقيقات معه في اتهامات بالاغتصاب أنكرها حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا تماما، معتبرا إياها محض افتراءات، وقلبا للأوضاع.
إذاعة أوروبا 1 الفرنسية ذكرت أنها تمكنت من الاطلاع على فحوى الاستجوابات التي تعرض لها رمضان وذلك خلال التحقيق معه في قضيتي اغتصاب من قبل الشرطة الفرنسية.
الإذاعة الفرنسية ذكرت في تقرير وصفته بالحصري، أن طارق رمضان نفى للمحققين كافة الاتهامات المنسوبة إليه في قضية الاغتصاب، مضيفا أنه ليس متورطا في أية علاقة جنسية. وتابع رمضان: "كل الأفعال التي تنسبونها لي لا تعني لي شيئا".
واتهم طارق رمضان المرأتين المدعيتين بقلب اﻷدوار زاعما أنهما من حاولتا إغراءه. وبحسب رمضان، فإن إحدى المرأتين حاولت "أخذ سيلفي معه لكنه رفض ثم أفصحت له عن "رغباتها" لكنه تفادى عرضها واكتفى بالإجابة عن أسئلتها في أمور عامة".
وحصل الداعية الاسلامي الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي على إذن من المحكمة الفرنسية لنقله الى المستشفى على خلفية إصابته بمرض التصلب المتعدد.
ونقلت "أوروبا واحد" عن قاضي التحقيق في القضية قوله إن ذلك لن يؤثر على إجراء الحبس الاحتياطي مادام المتهم "يتناول أدويته".
وذكر نفس المصدر أنه من الضروري أن يواجه طارق رمضان الضحيتين للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليه واستبعاد أي احتمال عن تعرضهما و الشهود إلى أية ضغوط.
العديد من الشهود أدلوا بأقوالهم دون كشف هوياتهم، بينهم نساء تعرضن على حسب تعبيرهن للتهديد من قبل الداعية، كما أبدى قاضي التحقيق تحفظه حيال نفوذ طارق رمضان خصوصا المادي.
هذا وكشفت صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية "حصريا" عدة رسائل قصيرة تكشف ما وصفته بـ "سلوكيات رمضان المشبوهة" والتي تنم عن تصرفات عنيفة يطالب فيها من ضحاياه الرضوخ لتهديداته.
ففي رسالة بتاريخ 6 نوفمبر 2010، كتب رمضان لإحدى الضحيتين: "لو تحدثتي مرة أخرى عني، وواصلتي الافتراء علي عبر النت أو في محيطك، ستحل عليك صاعقة القانون. هذا آخر إنذار، اختفي واسكتي..."
ووفقا للصحيفة، فإن رسائل عديدة منسوبة لرمضان "كافية لإثبات التهمة وتأكيد الصفات العنيفة للداعية الإسلامي وتتضمن بعضها تعبيرات مخلة بالحياء، ودعوة صريحة للرضوخ لمطالبه".
zakari - algerie2018/02/20 على 21:591
طارق رمضان كان يزعج كثيرا الوجوه المعروفة مثل ساركوزي و عصابته, و كل الكتاب
و السياسيين الصهاينة المعروفين في اوروبا و لهاد يريدون التخلص منه باي ثمن