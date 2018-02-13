كشف الفنان الموهوب ابراهيم حدرباش عن توجهه لأداء أغنية الراي مؤخرا من خلال عمل جديد رفقة الملحن وكاتب الكلمات الشهير عبد الرحمن جودي والذي اشتهر بتقديم العديد من الأعمال لكثير من النجوم وفي مقدمتهم المعتزل محمد لمين والراحل الشاب عقيل !!
وقال حدرباش الذي تخرج من برنامج "ألحان وشباب" لدى استضافته في برنامج "صباح الشروق" إنه يريد من خلال تقديم الراي العصري والنظيف أن يثبت للجميع مقدرته على تقديم العديد من الطبوع الفنية والموسيقية الموجودة حاليا، وإن كان قد اشتهر في السابق بالطابع الطربي الذي حقق له نسبة متابعة كبيرة وشهرة لدى عدد واسع من المتابعين ليس في الجزائر فحسب وإنما في العالم العربي أيضا.
صاحب أغنية "بالاك ننساك" عاد للبرامج التلفزيونية التي تعنى باكتشاف المواهب، وقال إنها مهمة جدا ولعبت دورا كبيرا في تخريج الكثير من الأصوات على غرار برنامج "ألحان وشباب" الذي يتم تقديمه في الجزائر ويعد مدرسة حقيقية للطرب، وأيضا برامج القنوات والفضائيات العربية الأخرى في الوقت الذي اعترف فيه أن أكثر الأصوات الجزائرية التي انطلقت من تلك البرامج، ونجحت محليا وعربيا هي كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب وبدرجة أقل يوغرطة أجراد، مضيفا:" لقد نجحوا أكثر مني، رغم أننا من الجيل ذاته ومررنا بنفس الطريق تقريبا".
وانتقد ضيف برنامج "صباح الشروق" كثيرا ما سماه اللجوء إلى استعمال تقنية "الروبوتيك" من أجل خداع المستمعين ولستر عيوب "النشاز" الذي تقع فيع بعض الأصوات، علما أن ابراهيم يؤمن بوعي الجمهور وقدرته على التمييز بين تلك الأصوات وأيضا بين من يبدع فيها ومن يتصنّع.
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"ابراهيم حدرباش"يكشف في "صباح الشروق" انتقاله من الطرب إلى الراي:
سأتعامل مع منتج روائع محمد لمين والراحل الشاب عقيل!
يوسف الحاج
كشف الفنان الموهوب ابراهيم حدرباش عن توجهه لأداء أغنية الراي مؤخرا من خلال عمل جديد رفقة الملحن وكاتب الكلمات الشهير عبد الرحمن جودي والذي اشتهر بتقديم العديد من الأعمال لكثير من النجوم وفي مقدمتهم المعتزل محمد لمين والراحل الشاب عقيل !!
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وقال حدرباش الذي تخرج من برنامج "ألحان وشباب" لدى استضافته في برنامج "صباح الشروق" إنه يريد من خلال تقديم الراي العصري والنظيف أن يثبت للجميع مقدرته على تقديم العديد من الطبوع الفنية والموسيقية الموجودة حاليا، وإن كان قد اشتهر في السابق بالطابع الطربي الذي حقق له نسبة متابعة كبيرة وشهرة لدى عدد واسع من المتابعين ليس في الجزائر فحسب وإنما في العالم العربي أيضا.
صاحب أغنية "بالاك ننساك" عاد للبرامج التلفزيونية التي تعنى باكتشاف المواهب، وقال إنها مهمة جدا ولعبت دورا كبيرا في تخريج الكثير من الأصوات على غرار برنامج "ألحان وشباب" الذي يتم تقديمه في الجزائر ويعد مدرسة حقيقية للطرب، وأيضا برامج القنوات والفضائيات العربية الأخرى في الوقت الذي اعترف فيه أن أكثر الأصوات الجزائرية التي انطلقت من تلك البرامج، ونجحت محليا وعربيا هي كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب وبدرجة أقل يوغرطة أجراد، مضيفا:" لقد نجحوا أكثر مني، رغم أننا من الجيل ذاته ومررنا بنفس الطريق تقريبا".
وانتقد ضيف برنامج "صباح الشروق" كثيرا ما سماه اللجوء إلى استعمال تقنية "الروبوتيك" من أجل خداع المستمعين ولستر عيوب "النشاز" الذي تقع فيع بعض الأصوات، علما أن ابراهيم يؤمن بوعي الجمهور وقدرته على التمييز بين تلك الأصوات وأيضا بين من يبدع فيها ومن يتصنّع.