ضبط عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس في المسيلة، 3 موظفين يشتغلون بالإقامة الجامعية 800 سرير، من بينهم امرأة بحوزتهم مواد غذائية وبعض الأغراض على متن مركبة.
وتعود تفاصيل القضية حسب ما علمته "الشروق" من مصالح الأمن بالولاية، إلى الأسبوع الماضي إثر قيام الجهات الأمنية المذكورة أعلاه بوضع نقطة مراقبة وتفتيش بالقرب من المدخل الرئيسي للقطب الجامعي، وبإيقاف مركبة وتفتيشها بطريقة روتينية عثر بداخلها على مواد غذائية تمثلت في 4.5 كلغ من اللحوم البيضاء و 72 حبة بيض مسلوقة و13 علبة من الجبن وكذا 18 علبة من عصير البرتقال إضافة إلى قرابة 1 كلغ من الكاشير الأحمر و8 علب زبادي وعلبتي مسحوق وقارورة مطهر .
واستنادا إلى الجهات التي أوردت الخبر، فقد تم فتح تحقيق في القضية اتضح أنها تابعة للمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، ليتم في نهاية المطاف تشكيل ملف قضائي عن تهمة اختلاس أملاك عمومية وإحالة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 32 و41 سنة على الجهات القضائية في إطار إجراءات المثول الفوري، حيث سلطت على اثنين عاما حبسا موقوفة النفاذ، فيما نالت المرأة البراءة.
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3 موظفين يختلسون مواد غذائية من إقامة جامعية في المسيلة
أحمد قرطي
ضبط عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس في المسيلة، 3 موظفين يشتغلون بالإقامة الجامعية 800 سرير، من بينهم امرأة بحوزتهم مواد غذائية وبعض الأغراض على متن مركبة.
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وتعود تفاصيل القضية حسب ما علمته "الشروق" من مصالح الأمن بالولاية، إلى الأسبوع الماضي إثر قيام الجهات الأمنية المذكورة أعلاه بوضع نقطة مراقبة وتفتيش بالقرب من المدخل الرئيسي للقطب الجامعي، وبإيقاف مركبة وتفتيشها بطريقة روتينية عثر بداخلها على مواد غذائية تمثلت في 4.5 كلغ من اللحوم البيضاء و 72 حبة بيض مسلوقة و13 علبة من الجبن وكذا 18 علبة من عصير البرتقال إضافة إلى قرابة 1 كلغ من الكاشير الأحمر و8 علب زبادي وعلبتي مسحوق وقارورة مطهر .
واستنادا إلى الجهات التي أوردت الخبر، فقد تم فتح تحقيق في القضية اتضح أنها تابعة للمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، ليتم في نهاية المطاف تشكيل ملف قضائي عن تهمة اختلاس أملاك عمومية وإحالة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 32 و41 سنة على الجهات القضائية في إطار إجراءات المثول الفوري، حيث سلطت على اثنين عاما حبسا موقوفة النفاذ، فيما نالت المرأة البراءة.