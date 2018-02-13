توفي طفل في 16 سنة من عمره بمحطة قطار الثنية بولاية بومرداس، الثلاثاء،إثر صعقة كهربائية أدت إلى وفاته على الفور دون بلوغه مستشفى الدويرة المختص في علاج الحروق الذي حول إليه.
وأثارت الحادثة قضية تجول التلاميذ لأوقات طويلة في الشوارع، بفعل تسريحهم من الدراسة بسبب إضراب الأساتذة، كون الضحية تلميذ بإحدى ثانويات الثنية في ولاية بومرداس.
ونزل خبر وفاة الطفل بهذه الكيفية كالصاعقة على أسرة الضحية وسكان مدينة الثنية، وكذا زملائه في الدراسة الذين توافدوا في حشود متوالية على مقر إقامته لتقديم التعازي والمواساة للأسرة، فيما قرر أولياء الضحية تحريك دعوى قضائية مطالبين بفتح تحقيق في خلفيات وفاته، لا سيما أن الطفل خرج من بيت أهله صباحا متوجها للدراسة.
وربط أفراد أسرة الطفل الحادث، بما تشهده المؤسسات التربوية من شلل في الدراسة بسبب إضراب الأساتذة، وتسريح التلاميذ من المؤسسات في ظل هذا الحراك الذي تعرفه الساحة التربوية.
الجدير بالذكر في هذا السياق أن إضراب الأساتذة في ولاية بومرداس أثر سلبا على الحياة الاجتماعية في أوساط المواطنين بالنظر إلى التسريح العشوائي للتلاميذ وكذا الأخطار المتربصة بهم في الشارع.
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وفاة تلميذ بمحطة قطار بومرداس وعائلته تربط الواقعة بالإضراب
علي لعناني
توفي طفل في 16 سنة من عمره بمحطة قطار الثنية بولاية بومرداس، الثلاثاء،إثر صعقة كهربائية أدت إلى وفاته على الفور دون بلوغه مستشفى الدويرة المختص في علاج الحروق الذي حول إليه.
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وأثارت الحادثة قضية تجول التلاميذ لأوقات طويلة في الشوارع، بفعل تسريحهم من الدراسة بسبب إضراب الأساتذة، كون الضحية تلميذ بإحدى ثانويات الثنية في ولاية بومرداس.
ونزل خبر وفاة الطفل بهذه الكيفية كالصاعقة على أسرة الضحية وسكان مدينة الثنية، وكذا زملائه في الدراسة الذين توافدوا في حشود متوالية على مقر إقامته لتقديم التعازي والمواساة للأسرة، فيما قرر أولياء الضحية تحريك دعوى قضائية مطالبين بفتح تحقيق في خلفيات وفاته، لا سيما أن الطفل خرج من بيت أهله صباحا متوجها للدراسة.
وربط أفراد أسرة الطفل الحادث، بما تشهده المؤسسات التربوية من شلل في الدراسة بسبب إضراب الأساتذة، وتسريح التلاميذ من المؤسسات في ظل هذا الحراك الذي تعرفه الساحة التربوية.
الجدير بالذكر في هذا السياق أن إضراب الأساتذة في ولاية بومرداس أثر سلبا على الحياة الاجتماعية في أوساط المواطنين بالنظر إلى التسريح العشوائي للتلاميذ وكذا الأخطار المتربصة بهم في الشارع.