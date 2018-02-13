شرطي يطلق النار على شقيقه ويصيبه بجروح خطيرة في البليدة

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بالبليدة، الثلاثاء، شرطيا في الأربعينات من العمر رهن الحبس عن جناية محاولة القتل، بعدما أقدم هذا الأخير على إطلاق النار على شقيقه وإصابته على مستوى الرجل.

وبحسب المعلومات التي تحوزها الشروق، فإن الحادثة تعود إلى يوم الأحد بحي الزاوية التابع لبلدية بني تامو شمال البليدة، حيث نشب شجار حاد بمنزل عائلة المتهم، وتم الاتصال به من أجل التدخل لفك النزاع، ولما قدم هذا الأخير وجد أحد إخوته يحمل سكينا وبصدد الاعتداء على شقيقه الآخر، فأشهر سلاحه الناري لتحذير شقيقه ومنعه من طعن أخيه، لاسيما أنه كان يحمل خنجرا فأصابه بثلاث طلقات على مستوى الرجل، ما أدى إلى إصابته بجروح ونزيف استدعى نقله نحو مستشفى فرانس فانون، من جهتها، افتتحت مصالح الأمن لدائرة وادي العلايق تحقيقا في القضية وتم إلقاء القبض على الشرطي الذي يعمل بأمن ولاية الجزائر، بحسب مصادرنا، وبعد التحقيق تم تقديمه أمس أمام العدالة أين صدر في حقه أمر بإيداعه المؤسسة العقابية في انتظار المحاكمة.