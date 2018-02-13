وافقت مديرية التطبيق والتدقيق لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة لها تحمل رقم 1691 مؤرخة في 8 فيفري الجاري، على طلب مدير جامعة الجزائر 1، بمنحه رخصة استثنائية بغرض إعادة تنظيم الامتحانات المهنية في دورة خاصة، لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية، للترقية إلى رتب ملحق رئيسي للإدارة، متصرف ومتصرف رئيسي ومتصرف مستشار، المنظمة على مستوى جامعة الجزائر 1 بكلية الحقوق "سعيد حمدين" بعنوان السنة المالية 2017.
وقد اعترفت هذه الأخيرة- حسب نص المراسلة- بأن سبب طلب إعادة تنظيم الامتحان يعود إلى سوء التسيير الإداري والبيداغوجي للطاقم الذي أسندت له مهمة الإشراف على ذات الامتحانات المهنية، لاسيما- يضيف نص المراسلة- ما تعلق بعملية طرح الأسئلة واختيار مواضيع الامتحانات وكذا التشديد في تصحيح أوراق المترشحين، ما أسفر عن رسوب أغلبية المترشحين التابعين لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
وقد أشارت المراسلة من جهة أخرى، إلى أن الموافقة الاستثنائية على تنظيم دورة ثانية خاصة بالامتحانات المهنية، للترقية إلى الرتب المذكورة سالفا، متوقفة على شرط توفر المؤسسات والإدارات العمومية على مناصب مالية بعنوان السنة المالية 2018.
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مراسلة صادرة عن الوظيف العمومي تمنح رخصة استثنائية وتعترف:
سوء التسيير وراء الرسوب الجماعي للمترشحين بجامعة الجزائر 1
ع. تڤمونت
وافقت مديرية التطبيق والتدقيق لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة لها تحمل رقم 1691 مؤرخة في 8 فيفري الجاري، على طلب مدير جامعة الجزائر 1، بمنحه رخصة استثنائية بغرض إعادة تنظيم الامتحانات المهنية في دورة خاصة، لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية، للترقية إلى رتب ملحق رئيسي للإدارة، متصرف ومتصرف رئيسي ومتصرف مستشار، المنظمة على مستوى جامعة الجزائر 1 بكلية الحقوق "سعيد حمدين" بعنوان السنة المالية 2017.
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وقد اعترفت هذه الأخيرة- حسب نص المراسلة- بأن سبب طلب إعادة تنظيم الامتحان يعود إلى سوء التسيير الإداري والبيداغوجي للطاقم الذي أسندت له مهمة الإشراف على ذات الامتحانات المهنية، لاسيما- يضيف نص المراسلة- ما تعلق بعملية طرح الأسئلة واختيار مواضيع الامتحانات وكذا التشديد في تصحيح أوراق المترشحين، ما أسفر عن رسوب أغلبية المترشحين التابعين لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
وقد أشارت المراسلة من جهة أخرى، إلى أن الموافقة الاستثنائية على تنظيم دورة ثانية خاصة بالامتحانات المهنية، للترقية إلى الرتب المذكورة سالفا، متوقفة على شرط توفر المؤسسات والإدارات العمومية على مناصب مالية بعنوان السنة المالية 2018.