قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن معاوناً مقرباً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على الإدلاء بشهادته لصالح الدولة بشأن مزاعم عن تعاملات غير قانونية بين الحكومة وأكبر مجموعة اتصالات في البلاد، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وألقت الشرطة القبض على شلومو فيلبر هذا الأسبوع مع مسؤولين كبار في شركة بيزك للاتصالات. كان نتنياهو قد اختار فيلبر في الماضي لتولي وزارة الاتصالات.
وتشتبه الشرطة في أن بيزك حصلت على مزايا في مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو في موقع إخباري شهير يسيطر عليه الرئيس السابق لبيزك.
ونفى كبار المسؤولين في الشركة هذه المزاعم.
وذكر موقع (واينت) الإخباري الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن فيلبر وافق على الشهادة لصالح الدولة في القضية في تطور قد يعقد الأمور بالنسبة لنتنياهو فيما يواجه مزاعم الفساد المتنامية.
ويوم الثلاثاء، قالت الشرطة، إن المتحدث السابق باسم نتنياهو حاول رشوة قاضية لإسقاط قضية احتيال ضد زوجة نتنياهو. ونتنياهو نفسه مشتبه به في تحقيقين آخرين.
ونفي رئيس الوزراء اليميني الذي تولى المنصب نحو 12 عاماً منذ 1996، ارتكاب أي مخالفة في أي قضية ووصف هذه المزاعم بأنها "مطاردة ساحرات".
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مساعد لنتنياهو يوافق على الشهادة ضده في قضية فساد
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن معاوناً مقرباً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على الإدلاء بشهادته لصالح الدولة بشأن مزاعم عن تعاملات غير قانونية بين الحكومة وأكبر مجموعة اتصالات في البلاد، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وألقت الشرطة القبض على شلومو فيلبر هذا الأسبوع مع مسؤولين كبار في شركة بيزك للاتصالات. كان نتنياهو قد اختار فيلبر في الماضي لتولي وزارة الاتصالات.
وتشتبه الشرطة في أن بيزك حصلت على مزايا في مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو في موقع إخباري شهير يسيطر عليه الرئيس السابق لبيزك.
ونفى كبار المسؤولين في الشركة هذه المزاعم.
وذكر موقع (واينت) الإخباري الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن فيلبر وافق على الشهادة لصالح الدولة في القضية في تطور قد يعقد الأمور بالنسبة لنتنياهو فيما يواجه مزاعم الفساد المتنامية.
ويوم الثلاثاء، قالت الشرطة، إن المتحدث السابق باسم نتنياهو حاول رشوة قاضية لإسقاط قضية احتيال ضد زوجة نتنياهو. ونتنياهو نفسه مشتبه به في تحقيقين آخرين.
ونفي رئيس الوزراء اليميني الذي تولى المنصب نحو 12 عاماً منذ 1996، ارتكاب أي مخالفة في أي قضية ووصف هذه المزاعم بأنها "مطاردة ساحرات".