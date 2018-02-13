في زيارة رسمية نوبة يقود وفدا للدرك نحو إسبانيا

يقوم اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني ابتداء من يوم الثلاثاء بزيارة رسمية إلى إسبانيا، لدى المديرية العامة للحرس المدني الإسباني مرفوقا بوفد عن قيادة الدرك الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار التعاون العسكري الجزائري الإسباني، وبناء على دعوة من المدير العام للحرس المدني الإسباني السيد خوسي مانويل هولقادو ميرينو، يقوم اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني ابتداء من اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، بزيارة رسمية إلى إسبانيا، لدى المديرية العامة للحرس المدني الإسباني مرفوقا بوفد عن قيادة الدرك الوطني".

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة الرسمية التي تندرج في إطار تطوير العمل المشترك بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحرس المدني الإسباني، ستسمح بتقييم حالة هذا التعاون وسبل تعزيزه، كما ستمثل أيضا فرصة لمسؤولي المؤسستين للتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".