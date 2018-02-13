كتب كلمات الأغنية ولحنها قبل أن يرحل في حادث مرور "أميرة" قصة الطفلة التي أبكت "كاتشو".. تعود مع هذا الصوت؟

بعد مرور أكثر من 8 سنوات على رحيل الفنان كاتشو في حادث سيارة مؤلم، تداول أصدقاء الشاعر الغنائي عمر جوماطي الذي رحل عن دنيانا مطلع هذا العام، مقطع أغنية بصوته يحمل عنوان "أميرة".. وبعد التحري والتقصي علمت "الشروق" أن هذه الأغنية كان من المفترض أن يؤديها الراحل كاتشو، لكن الأقدار لم تكتب له ذلك، حيث كل شيء كان جاهزا في الأستوديو ولم يتبق سوى وضع كاتشو لصوته على الأغنية فقط ووافته المنية قبل تأديتها.

وفي هذا الصدد صرح أحد المقربين من صاحب رائعة "همّي همّي جاني من دمي" لـ "الشروق": "كثيرون لا يعلمون أن أغنية "أميرة" التي أبكت كاتشو، هي قصة حقيقية حوّلها المرحوم إلى أغنية حزينة إنسانية بحكم أن المرحوم كان حنونا وصادقا وعاطفيا.. أميرة هي طفلة صغيرة كانت طريحة الفراش بالمستشفى للعلاج تعّرف عليها كاتشو قبل وفاته بأسابيع.. أثرت فيه وأبكاه حالها .. ظل يزورها دائما.. ويبكي لأجلها ولمرضها.. وكتب لها هذه الأغنية حزنا عليها .. ووفاءا لصديقه المرحوم أداها عنه عمر جوماطي في جلسة خاصة قبل أن تتسرب وتمس مشاعر الكثيرين" !!.