شهد مستشفى شلغوم العيد منذ شهر ولادة توأمين ملتصقين في حالة نادرة الحدوث في الجزائر، ما تطلب نقل الرضيعين على جناح السرعة إلى مستشفى قسنطينة، الذي قام بفحوص خارجية وأعاد التوأمين إلى مستشفى شلغوم العيد الذي أعاد الطفلين مرة أخرى إلى مستشفى قسنطينة حيث اعترف الأطباء بعجزهم عن متابعة الحالتين ونصحوا الوالد بعلاج طفليه في الخارج.
"الشروق"، اتصلت بوالد التوأمين السيد أسامة صكيع الذي انتشرت قضيته في مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت تضامن الملايين من الجزائريين، الذي انتقد المستشفيات الجزائرية التي رفضت التكفل بطفليه وتركتهما يواجهان الموت بعد شهر وأربعة أيام من ولادتهما، وما زاد من معاناته هو تأكيد الأطباء أن التكفل بحالته في الجزائر مستحيل وما عليه سوى التوجه إلى السعودية أو إيطاليا لإنقاذ التوأمين قبل تعقد حالتهما، ما جعله مشتتا وهو يرى الرضيعين يموتان بين يديه.
ووجه السيد أسامة رسالة عبر "الشروق" إلى وزير الصحة السيد مختار حسبلاوي للتكفل بطفليه في الجزائر عن طريق عملية جراحية لفصلهما عن بعض أو التكفل بإرسالهما إلى الخارج. ولكل من يريد التواصل مع والد التوأمين الملتصقين السيد أسامة صكليع تضع "الشروق" رقم هاتفه المتمثل في 0792336783 بين أيدي القراء والسلطات الوصية، لمساعدته في محنته.
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ح. ب
شهد مستشفى شلغوم العيد منذ شهر ولادة توأمين ملتصقين في حالة نادرة الحدوث في الجزائر، ما تطلب نقل الرضيعين على جناح السرعة إلى مستشفى قسنطينة، الذي قام بفحوص خارجية وأعاد التوأمين إلى مستشفى شلغوم العيد الذي أعاد الطفلين مرة أخرى إلى مستشفى قسنطينة حيث اعترف الأطباء بعجزهم عن متابعة الحالتين ونصحوا الوالد بعلاج طفليه في الخارج.
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"الشروق"، اتصلت بوالد التوأمين السيد أسامة صكيع الذي انتشرت قضيته في مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت تضامن الملايين من الجزائريين، الذي انتقد المستشفيات الجزائرية التي رفضت التكفل بطفليه وتركتهما يواجهان الموت بعد شهر وأربعة أيام من ولادتهما، وما زاد من معاناته هو تأكيد الأطباء أن التكفل بحالته في الجزائر مستحيل وما عليه سوى التوجه إلى السعودية أو إيطاليا لإنقاذ التوأمين قبل تعقد حالتهما، ما جعله مشتتا وهو يرى الرضيعين يموتان بين يديه.
ووجه السيد أسامة رسالة عبر "الشروق" إلى وزير الصحة السيد مختار حسبلاوي للتكفل بطفليه في الجزائر عن طريق عملية جراحية لفصلهما عن بعض أو التكفل بإرسالهما إلى الخارج. ولكل من يريد التواصل مع والد التوأمين الملتصقين السيد أسامة صكليع تضع "الشروق" رقم هاتفه المتمثل في 0792336783 بين أيدي القراء والسلطات الوصية، لمساعدته في محنته.