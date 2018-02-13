برز الإعلامي الجزائري سامي القاسمي بشكل كبير في المدة الأخيرة، حيث بات ظهوره على شاشة "سكاي نيوز عربية" حافلا بالحوارات المهمة والمفيدة للمشاهدين، واستطاع أن يندمج في المشهد ويحاور عددا كبيرا من المحللين وفي مجالات وقضايا مختلفة!
سامي القاسمي الذي برز كمذيع للأخبار، في بداية ظهوره على شاشة "سكاي"، تمكن من إقناع المسؤولين بقدرته على تقديم الجولات والبرامج الحوارية سريعا، حيث إنه وبمجرد الإعلان عن برامج القناة الجديدة، مثل "غرفة الأخبار" و"المساء"، وغيرها من الجولات الإخبارية، حتى نجح سامي في الظفر بمقعد المحاور الرئيس رغم المنافسة الشديدة من طرف بعض الإعلاميين العرب الآخرين على غرار مهند الخطيب ويوسف الشريف!
وفيما نجح سامي القاسمي في حجز مقعده على الشاشة التي تبث برامجها من أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، فإن الجزائرية فضيلة السويسي لا تزال حتى الآن بعيدة عن مستواها الحقيقي الذي ظهرت به عبر شاشة أبو ظبي، حين كانت هذه الأخيرة من بين القنوات العربية الأكثر تأثيرا في المشهد التلفزيوني العربي، حيث لمعت بنت مدينة عنابة في تقديم برنامجها الأسبوعي "مثير للجدل" قبل أن تغادر البرنامج والقناة التي صنعت مجدها وتقبل بكرسي مذيعة أخبار في "سكاي نيوز"!
يشار إلى أن "سكاي نيوز عربية" وبعد الأزمة الأخيرة في الخليج، باتت تواجه تهما عديدة بفقدان المصداقية نتيجة دخولها في مواجهة مع قناة الجزيرة، حيث تحاول كل جهة الدفاع عن البلد الذي تنتمي إليه.
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سامي القاسمي يتألق.. وفضيلة السويسي تثير الجدل!
يوسف الحاج
برز الإعلامي الجزائري سامي القاسمي بشكل كبير في المدة الأخيرة، حيث بات ظهوره على شاشة "سكاي نيوز عربية" حافلا بالحوارات المهمة والمفيدة للمشاهدين، واستطاع أن يندمج في المشهد ويحاور عددا كبيرا من المحللين وفي مجالات وقضايا مختلفة!
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سامي القاسمي الذي برز كمذيع للأخبار، في بداية ظهوره على شاشة "سكاي"، تمكن من إقناع المسؤولين بقدرته على تقديم الجولات والبرامج الحوارية سريعا، حيث إنه وبمجرد الإعلان عن برامج القناة الجديدة، مثل "غرفة الأخبار" و"المساء"، وغيرها من الجولات الإخبارية، حتى نجح سامي في الظفر بمقعد المحاور الرئيس رغم المنافسة الشديدة من طرف بعض الإعلاميين العرب الآخرين على غرار مهند الخطيب ويوسف الشريف!
وفيما نجح سامي القاسمي في حجز مقعده على الشاشة التي تبث برامجها من أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، فإن الجزائرية فضيلة السويسي لا تزال حتى الآن بعيدة عن مستواها الحقيقي الذي ظهرت به عبر شاشة أبو ظبي، حين كانت هذه الأخيرة من بين القنوات العربية الأكثر تأثيرا في المشهد التلفزيوني العربي، حيث لمعت بنت مدينة عنابة في تقديم برنامجها الأسبوعي "مثير للجدل" قبل أن تغادر البرنامج والقناة التي صنعت مجدها وتقبل بكرسي مذيعة أخبار في "سكاي نيوز"!
يشار إلى أن "سكاي نيوز عربية" وبعد الأزمة الأخيرة في الخليج، باتت تواجه تهما عديدة بفقدان المصداقية نتيجة دخولها في مواجهة مع قناة الجزيرة، حيث تحاول كل جهة الدفاع عن البلد الذي تنتمي إليه.