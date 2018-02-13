إنفوجرافيك
5109 احتجاج في عام واحد.. أغلبها ذات طابع اجتماعي!
الشروق أونلاين
...
جزائر الإحتجاجات عام 2017
عدد الإحتجاجات: 5109
3161 احتجاج ذات طابع اجتماعي
455 احتجاج بسبب مطالب مهنية
188 احتجاج بسب مطالب بيداغوجية
المصدر: المديرية العام للأمن الوطني
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1بن غبريط "تخنق" مديري المدارس لعزل الأساتذة المضربين
2الإضراب ليس حلا.. وقرارات بن غبريط خاطئة!
3البرلمان الفرنسي يطالب الجزائر بتعويض الضحايا والجرحى الفرنسيين في حرب التحرير!
4لا أبواب مفتوحة ولا كشوف نقاط للتلاميذ إلا بعد عطلة الربيع
5الشيخ النابلسي: حافظوا على بلدكم ولا تتلاعبوا بالأسرة والمدرسة
Français English
الرأي
رشيد ولد بوسيافة
ما مشكلتهم مع الحرف العربي؟
جعفر الكناني
حاخامات "التوراة" يبشرون بقرب هدم الأقصى
حبيب راشدين
اتحاد المغرب العربي بمن حضر
جمال لعلامي
إضراب "التغبية".. إلى أين؟
قادة بن عمار
حتى لا ينجح "تجار السياسة"!
محمد بوالروايح
خارطة طريق لحلّ أزمة قطاع التربية
جمال لعلامي
آثمون و"مهرودون"!
صالح عوض
من السودان إلى كردستان
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
الفيديو
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
إنفوجرافيك
5109 احتجاج في عام واحد.. أغلبها ذات طابع اجتماعي!
الشروق أونلاين
...
تغطيات ذات صلة
5109 احتجاج في عام واحد.. أغلبها ذات طابع اجتماعي!
مراجعة رزنامة الإختبارات ودمج الدروس لإنهاء البرنامج
مديريات التربية تشرع في فصل آلاف الأساتذة المٌضربين
"الحرّاقة" آثمون وخارجون عن طاعة وليّ الأمر!
الأساتذة الجدد والمتربصون يلتحقون بإضراب التكتل في يومه الثاني
جزائر الإحتجاجات عام 2017
عدد الإحتجاجات: 5109
3161 احتجاج ذات طابع اجتماعي
455 احتجاج بسبب مطالب مهنية
188 احتجاج بسب مطالب بيداغوجية
المصدر: المديرية العام للأمن الوطني