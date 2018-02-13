إنفوجرافيك

5109 احتجاج في عام واحد.. أغلبها ذات طابع اجتماعي!

date 2018/02/21 views 357 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

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جزائر الإحتجاجات عام 2017

عدد الإحتجاجات: 5109

3161 احتجاج ذات طابع اجتماعي

455 احتجاج بسبب مطالب مهنية

188 احتجاج بسب مطالب بيداغوجية

المصدر: المديرية العام للأمن الوطني

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