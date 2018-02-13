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النواب برروا فعلتهم بالحفاظ على الخصوصيات:
إلغاء مقترح اعتماد العربية في تحرير الصكوك فضيحة!
- أرزقي فراد: الفضيحة أكدت أننا شعب يهين لغته ولديه قابلية للاستعمار
- عبد الرزاق قسوم: تحرير الصكوك بالعربية فقط "تعسيرٌ" على البعض
شكّل موضوع إسقاط نواب الغرفة السفلى تعديل تعريب الصكوك البريدية "صدمة" كبيرة على المدافعين عن تعريب الإدارة والأكاديميين، إلى درجة وصفه البعض بـ"الفضيحة المدوية" والضربة القاضية في طريق تعميم استعمال اللغة العربية... في وقت برّر النواب قرارهم، برفضهم استعمال لغة واحدة ووحيدة في ملء الصكوك البريدية، لوجود مواطنين غير معربين من النشأة وجاليات أجنبية بالجزائر، قد يواجهون مشاكل في ملء صكوكهم في حال طبق القرار، والجزائر بلد يضمن الحرية في لغة التخاطب والتدوين للجميع، حسبهم.
لم يمر أمر إسقاط استعمال اللغة العربية في الصكوك البريدية بردا وسلاما على أصحابه من نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد رفضهم وبالأغلبية المطلقة المصادقة على أحد التعديلات الذي تقدمت به نائب عن حركة مجتمع السلم، صليحة قاشي، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
فهاجمهم الأكاديميون والخبراء، الذين رأوا في هذا الرفض، حجر العثرة الذي سيقطع أي طريق قد يفتح مستقبلا لتعريب الإدارة. فيما فضل البعض الوقوف على الحياد، واحترام خصوصية البعض ممن تعودوا على تحرير الصكوك البريدية باللغة الفرنسية، مؤكدين أن الإجبار على استعمال لغة واحدة هو "تضييق على حرية كثيرين".
أرزقي فراد:
"فضيحة البرلمان" أكدت أننا شعب يهين لغته ولديه قابلية للاستعمار...
فيما ذهب المؤرخ والأكاديمي، أرزقي فراد، أبعد من ذلك عندما وصف ما تعيشه اللغة العربية بالجزائر بـ"المأساة"، فحسب تعبيره لـ"الشروق" لا يوجد بلد يهين لغته الوطنية ومسؤولون يهينون أنفسهم مثلما يحدث في الجزائر، ولا مبرر لرفض استعمال اللغة الوطنية، حسب تعبيره. والظاهرة جعلته يستنتج وجود القابلية للاستعمار لدى كثيرين عندنا.
وسرد فرّاد، تجربته الشخصية، حيث قال "منذ فتحت حسابا بريديا وأنا في سن الـ14 لم أتخل يوما عن تحرير صكوكي بالعربية ولم أتحرج من ذلك إلى اليوم".
فيما وصف سلوك النواب بالفضيحة في البرلمان، والعبث باللغة العربية، التي تعتبر لغة رسمية للدولة، "بل مجرد طرح الموضوع للمصادقة هو إهانة لبلد الشهداء، وعيب وعار"، ولم يتقبل فراد أبدا تبرير النواب، حول منح الحرية للجميع لاستعمال اللغة التي يريدون ومنهم الأجانب، فتساءل "عن أي أجانب يتحدثون، وهل لدينا سياحة، وما هو البلد الذي يحرر صكوكا بغير لغته الوطنية؟".
عبد الرزاق قسوم:
تحرير الصكوك بالعربية فقط "تعسيرٌ" على البعض
وبالمقابل، هون رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، من الموضوع، فرغم اصطفافه في صف المنادين بتعريب الإدارة، ولكن في أمر تحرير الصكوك البريدية "فكل شخص حر في اللغة التي يستعملها، ولا يمكن أن نفرض على الجميع استعمال اللغة العربية"، معللا كلامه، "بأنه مع دعاة المرحلية والتسامح في كل شيء، فهنالك ضحايا للتكوين باللغة الفرنسية، ولا يجب إغلاق الباب عليهم، وإجبارهم على التحرير بالعربية، بل علينا استعمال جميع اللغات لنفتح المجال لكل الناس".
النائب مسعود العمراوي:
لم هذا الهجوم علينا؟ نحن فقط احترمنا خصوصية حاملي الصكوك
فيما برّر النائب عن تحالف العدالة والنهضة والبناء، مسعود العمراوي، اصطفافه إلى جانب المعارضين لتعريب الصكوك البريدية، بأن التعديل الذي تقدمت به النائب يتحدث عن تحرير الصكوك بلغة واحدة فقط وهي العربية، فهنا سيضطر الفرنكفونيون والجاليات الأجنبية للاستعانة دوما بكاتب عمومي لتحرير صكوكهم، وهو ما رفضناه حفاظا على مصلحة الجميع، وليس إنقاصا من اللغة العربية، بل يجب احترام خصوصيات حاملي الصكوك.
وتأسّف العمراوي للحملة الكبيرة التي تشنها أطراف على النواب، ولما وصفه بـ"التضخيم الكبير للموضوع".
صاحبة المقترح، النائب صليحة قاشي لـ"الشروق":
البرلمان "مطعون في شرعيته" ومقترحي رفض قبل إسقاطه في جلسة التصويت
ارتأينا الاتصال بالنائب عن حركة مجتمع السلم، ومقترحة التعديل بتعريب الصكوك البريدية، صليحة قاشي، لمعرفة ردّ فعلها بعد رفض تعديلها.
"كنت متوقعة أن يرفض التعديل خاصة من نواب الموالاة، المتعودون على ذلك..." هكذا استهلت قاشي حديثها معنا، ومعتبرة أن كل التعديلات التي تلقى معارضة أثناء مناقشتها على مستوى اللجان التي "يتحكم فيها نواب الموالاة" ترفض أثناء المصادقة عليها.... وحسب المتحدثة، فهي طرحت تعديلا للمادة العاشرة من مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مقترحة إعادة صياغة المادة، ليتم تحرير الصكوك البريدية كليا باللغة العربية، ولكن تعديلها لقي رفضا داخل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالغرفة السفلى، حيث حذّر أحد نواب الموالاة من حدوث "فتنة غير متوقعة، تزامنا مع ظهور بعض النقاشات في الساحة حول الهوية الوطنية". وهو ما جعلها تتأكد من أن تعديلها سيرفض في جلسة التصويت.
حيث قالت "تعودنا على رفض كل المقترحات التي تطرحها المعارضة، والأمور ستستمر بهذا المنوال في البرلمان". ومتأسفة للخطر المحدق باللغة العربية، فقالت "لا إشكالية لدينا في استعمال العربية أو الأمازيغية، ولكن لم الإصرار على استعمال الفرنسية؟"
وهو ما جعلها تصف المجلس الشعبي الوطني بـ"المطعون في شرعيته"، والذي يرفض نوابه ممن انتخبهم الشعب "أن يتخندقوا في صف من انتخبهم ".
امازيغي زواف - الجزائر2018/02/22 على 21:281
الخيان تمكنو ووصلو بفضل الكوطة الى كل مفاصل الدولة بعض منفصمي الشخصية إخمو على الاجانب كذبة افريل 2018 وهل فكر فيكم الاجانب لما تذهبو عندهم تجدون صكوك بالعربية او لا فتات بالعربية ... انتم عملاء وانكشفتم وانكشف اصحاب الوجهين بالامس فقط الخيان لامو نعيمة صالحي لما قالت نرفض ان تتعلم ابنتي الامازيغية بالحرف الفرنسي نضتولها راح تاكلوها انا انقلكم اغلبية الشعب رافض للحرف الامازيغي بالفرنسية ولن نقبل ان يتعلم ابناؤنا امازيغية مفرنسة ... خيان كذابين ولن يتحقق حلمكم في القضاء على العربية في الجزائر .
كاره2018/02/22 على 21:292
هؤلاء النواب الذين رفضوا التصويت على حجب المواقع الإباحية ومواقع الموت ورفضوا الاعتماد على لغة العربية لتحرير الصكوك! هم حقا ورثة النواب Bni oui oui لعهد الاستعمار وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ، ولا احد سيسامحكم أمام الله سبحانه وتعالى ، كما أن الذين صوتوا لهم وخاصة نواب الأغلبية "الأفلان والأرندي" فليتحملوا المسؤولية معهم في الدنيا والآخرة ، أرأيتم ماذا فعل بكم العلمانيون والذيول فرنسا يا من صوتم عليهم ؟؟؟!!! العلمانيون هدفهم سلخ الأمة عن دينها وتدمير الأسرة المسلمة ...وكله لأجل امهم فرنسا
الجزائري الحر - الجزائر2018/02/22 على 21:323
اذا كان فعلا انتخبكم الشعب هل الشعب يرفض العربية في الصكوك ام انتم نتاج كوطة اموسخة ... اليوم اثبتتم انكم غير شرعيين وانتم خدام مجموعة تغريبية تدميرية والله لو فعلا الشعب انتخبكم ماكنتم ترفضون تعريب الصكوك البريدية .. اما نفاقكم ان الاوربيين سيجدون صعوبة قمة الكذب والنفاق ونحن لما نذهب لالمانيا وتركيا وبرطانيا وحتى فرنسا امكم هل تجدون صكوك بالعربية ابدا ... للاسف الجهال ومن لا شخصية لهم التبع الركع يعيدون ما يقال لهم .. هذه علامات انكم حقا غير شرعيين وراكم ماديين البلاد الى حرب هوية ..
ملاحظ2018/02/22 على 21:464
هذا المجلس النوام لا يختلف عن الذي أسسته فرنسا في 1947 وانتخب فيهم le beni oui oui هم اجدادهم او ابائهم بتساوي مع الكولون فرنسا كان لحماية النبذات والاسس الجمهورية فرنسا وجزائر فرنسا Algerie française التي تسري في عروقهم وفي قلبهم ويتقنون النشيد marseillaise و ينشدون قسما التي لا تعني شيئ في الاسلام وبالنفاق يترحمون على الشهداء الذين حرروا البلاد من اجل العروبة والاسلام وهم خانوها وخانوا الوطن وسيلعنهم التاريخ ككل البيادقة فرنسا التي تمثلهم احسن تمثيل وفضحهم ديغول وصدق الشيخ الابراهيمي...
ZAK - FRANCE2018/02/22 على 21:475
ونتا العربية اعطينها حقها كنا في 1980 في المدرسة نكتب اليوم باالعربيةالاشهر و لان باالغةالاتنية حتى نسينا حفضهم العيب على الدولة و زير التربية الله لوكيل
ملاحظ2018/02/22 على 21:516
قال شيخ الابراهيمي : يا معشر الجزائريين: إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك)، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
0 - راس الوادي2018/02/22 على 21:577
وهل يفقه هؤلاء الأميين شيئا في اللغة العربية أو أي لغة .
صليح2018/02/22 على 22:068
هذه حرب بالوكالة تشنها الأغلبية في البرلمان على ثورابت الأمة التي اقرها في الدستور، أمس عفسوا في دين وأخلاق الأمة بعدم منع المواد الإباحية على الأنترنت، واليوم يمنعون استعمال العربية في الصكوك، وغدا سيشرعون ما يمس بوحدة التراب الوطني، هذا البرلمان صار خطرا على الجزائر ويشرع ضد دستورها وتوجيهات رئريسها ونص اليمين الدستورية التي أدها عند تنصيبه رئيسا للجمهورية، فليذهبوا إلى فرنسا وليفرضوا العربية في الطائرات وفي مؤسساتها حفاظا على خصوصية الجزائريين الذين لا يحسنون الفرنسية.
franchise - uk2018/02/22 على 22:109
-التخويف من الفتن و "" المخاطر التي تحدق من حولنا "" أصبح سجل تجاري و ذريعة للبعض لفرض منطقهم و إسكات كل من يخالفهم
الخطر الحقيقي هو إستعمالهم المفرط لهذه الذريعة, حتى يمل منها الشعب فينسى حقاً....المخاطر التي تحدق من حولنا
كمال - Annaba.2018/02/22 على 22:2810
السلام عليكم. يااخي والله كثرتو على ماوصاوكم. الفرنسية كرهناها ومليناها وعفناها. وش ذنب الاولاد اللي يولدو في الخارج(اوروبا كاملة ماشي غير فرنسا) مساكن يتعذبو مع الفرنسية. الاوراق في القنصلية مكثرها بالفرنسية. سواء في اطلايا ولا المانيا. وش دخلنا حنا في الفرنسية هل هية لغة اجدادنا؟؟؟؟؟؟ قبل سنتين جلت في القنصلية الالمانية وحدة تشتغل في القنصلية الجزائرية في المانيا. تعرف ير فرنسيسية. وش جاية تعمل في القنصلية يرحم باباكم. ماتغهم والو بالالمانية حمارة. زعما زعما. جو باغل لالونغ فغوسيز. تفوهههه ههه
Mohamed2018/02/22 على 22:3311
دولة تبني إقتصاد قوي وتخلق الثروة من العدم
ودولة فاشلة برلمان الجهلاء والاغبياء يدرس سكوك بالعربية رحتو الى المشاكل التافهة كما أنتم
كرهتونا مستقبلنا في الجزائر
سراب - الجزائر2018/02/22 على 22:5512
بعد بسم الله الرحمان الرحيم"ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم"
اعداء الاسلام و العروبة في الجزائر بكثرة و هم من اصول يهود و اخرين من بقايا بذرة فرنسا من زواف و حركى الحنين الى زمن العبودية من طرف اسيادهم.
كان من الأحرى تبليغ الشعب باسماء" البر لا امنيين "من كانوا ضد تعريب مؤسسة عمومية و طنية
Mouhadjir - New Land2018/02/22 على 23:0213
الخونة استولوا على الجزائر بادارتها و برلمانها و جيشها.. و الاحرار لم يبقى لهم سوى الجبال او القوارب. وا عميروشاه...
كمال - batna2018/02/22 على 23:2614
حركة أولاد فرنسا