11 بالمائة من الجزائريين يموتون بالسرطان سنويا!

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، أن نسبة الوفيات بالسرطان في الجزائر بلغت 11 بالمائة من المجموع الوطني، مكذبا في نفس الوقت الأرقام التي تقدمها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان حول مرض السّرطان، قائلا إن أرقام هذه الأخيرة غير صحيحة.

وأوضح الوزير، أن هناك مصالح مختصة لها صلاحية تقديم الأرقام الصحيحة حول عدد المصابين، كاشفا أن عدد وفيات المصابين بداء السرطان بلغ 11 بالمائة على المستوى الوطني.

ودافع حزبلاوي خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني عمّا وصفه بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة للتكفل بالمرضى من خلال البرنامج الوطني الخماسي.

وكشف الوزير بلغة الأرقام عن فتح 41 مصلحة للعلاج الكيماوي و77 وحدة للتكفل بهم على مستوى كل الولايات حسب إحصائيات 2015.

وأشار حزبلاوي في رده على قضية انتشار مرضى السرطان في الجزائر، أن إحصائيات كشفت عن تسجيل 42 ألفا 720 حالة، هذا المعدل أقل من المعدلات المسجلة في فرنسا حسب قول الوزير، مضيفا أنه في سنة 2015 تم الكشف عن 106.8 حالة إصابة من أصل 100 ألف ساكن.