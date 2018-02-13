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رفضوا قرارات العزل:
اتساع رقعة احتجاجات التلاميذ المتضامنين مع الأساتذة
اتسعت رقعة احتجاجات التلاميذ إلى ولايات الجنوب، أين خرج المئات منهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بعودة أساتذتهم المفصولين بسبب الإضراب، وفي هذا الإطار، خرج تلاميذ ثانوية عبد المجيد حبة بالمغير بولاية الوادي، بأعداد كبيرة في مسيرة ضخمة جابت الأزقة والساحات والشوارع، بعدما التحق بهم تلاميذ ثانوية شهرة محمد بذات المدينة، عند مرورهم بجانبها، في صورة تضامنية مع أساتذتهم المضربين، ضد قرارات وزيرة التربية التي تسعى لعزلهم من مناصبهم حسبما يتداول في الشارع المحلي.
ورفع التلاميذ في مسيرتهم الغاضبة، والتي اتسمت بالسلمية، شعارات تدعو إلى عدم تطبيق قرارات العزل، وهتفوا بأعلى أصواتهم بعبارات تحمل المساندة المُطلقة للأساتذة المضربين، مرددين بصوت واحد، ''اليوم عليهم وغدوة علينا'' و''مساندتنا لأساتذتنا غير مشروطة''، و''لا نريد مستخلفين''، و''تدابير وزيرة التربية لا تعنينا''، وذرف بعض التلاميذ دموع الحسرة وخيبة الأمل لما يحدث لأساتذتهم الذين قالوا عنهم، إنهم مدينون لهم بمجهوداتهم طوال مسيرتهم في قطاع التعليم وتربيتهم للنشء، مردفين بأنه من غير المعقول أن يتم رفض التحاور معهم من أجل تلبية مطالبهم التي يجمع العام والخاص على شرعيتها، وأن الإشكال يقع فقط في طريقة الوصول إلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف.
ورافق عناصر من الشرطة مسيرة الأمس التي قادها تلاميذ الثانويات بالمغير، دون أن يتدخلوا في سيرها ما جعلها تنتهي بسلام دون مشادة أو كر وفر.
وقام عدد من مديري بعض المؤسسات التربوية، بالتبليغ الشفهي لعدد من الأساتذة بأنهم سيستلمون خلال الأسبوع القادم إشعارا بالعزل، منهم 2 من المقاطع الإدارية بالمغير و18 من باقي مؤسسات الولاية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة التلاميذ ودفعهم إلى الخروج في مسيرات، فيما أكد مسؤول التنظيم بنقابة كنابيست بالوادي، بأنه إلى حد الساعة لم يتم تبليغ أي أستاذ بقرار العزل بشكل رسمي، وأن إضراب كنابسيت ازداد قوة ودخل فيه العديد من الأساتذة الذين لم يكونوا مضربين قبل بداية تنفيذ التهديدات، التي قال إنها زادت من قوة الإضراب واستجابة الأساتذة له بالوادي.
وبدورهم خرج تلاميذ بعض ثانويات عاصمة ولاية الأغواط، على غرار ما هو حاصل بجل ولايات الوطن في حركة احتجاجية سلمية أمام مقر مديرية التربية، ملوحين بعدة شعارات مناوئة لقرارات عزل الأساتذة المضربين ورافضة للمستخلفين. ما استدعى تدخل قوات الأمن التي سيطرت على الوضع، وصاحبت التلاميذ في مسيراتهم باتجاه المديرية. دون أي احتكاك أو تسجيل أي تجاوزات. سرعان ما عاد التلاميذ أدراجهم بعد أن أسمعوا أصواتهم. ومعلوم أن مديرية التربية بولاية الأغواط، أقدمت قبل يومين على عزل 149 أستاذ من مناصب عملهم، في أعقاب استنفاد التدابير القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك المرسوم التنفيذي المحدد لإجراءات العزل.
الهواري2018/02/22 على 21:291
تلاميذ او اشباه تلاميذ كيف لنقابة تريد لي يد الحكومة والشعب ومع ذلك ترى اشباه المثقفين يساندوهم كرهنا من اضراب 4او 5 اشهر حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا سيادة الوزيرة انتي امرءة حديدية نطلب من الحكومة ان تطبق القانون على رؤوس الفتنة وخاصة الكنابسات زبر الراتب والعزل والي يحل فمه السجن يجب حل الكنابسات وتدعيم السيدة الوزيرة الي بغا يقرى راها قدامه والي يرفض يجب طرده حالا لا نريد قوانين فرنسا في بلادنا لا ينفع معهم غير المطرق والشطرب
Abdelkrim - Algerie2018/02/22 على 21:342
و الله غريب أمر هذه وزارة التربية، تستنجد بالتلاميذ بعد فوات الأوان و بعد إنكارهم و عدم الإهتمام بهم لمدة أكثر من ثلاثة أشهر.و تصرح بحلول كل المشاكل للموظفين و الأساتذة والتلاميذ بعد أن تعفن الوضع و صار التلاميذ تائهين في الشوارع يبحثون عن مصيرأساتذتهم. و هذا دليل فشل المنظومة التربوية التي فقدت مصداقيتها عند الأساتذة الذين أصبحوا مطاردين و تلامذتهم التائهين.
العباسي - الجزائر ارض الل2018/02/22 على 21:383
التلاميد هادو كسالى الفو وخرج عليهم الاضراب المبتزين ضيعو ولاد الناس الله المستعان
02018/02/22 على 22:044
لا اتساع لا انحصار لا والو كمشة من أقاربهم من التلاميذ وبعض المعارف
ولي تلميذ / قسنطينة2018/02/22 على 22:075
هذه الاحتجاجات من تدبير المعلمين المضربين و يشارك فيها ابناء المفصولين و التلاميذ الفاشلون فاجتمع على المدرسة الجزائرية من لا يخاف الله في عمله و من لا يخاف الله في مستقبله فحسبنا الله و نعم الوكيل
02018/02/22 على 23:336
شوفو الشعب عندما يتوحد وتبدأ الامواج تتعالا لا يسطيع احد الوقوف فى وجهها وان استمر هذا التظامن وتوسع فما على بن غبريط الا الرحيل هى ومن جاء بها غير مؤسوف عليهم