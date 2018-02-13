دُفنا بعد الظهر والمغرب على التوالي وفاة زوج بعد ساعات على رحيل زوجته في شناورة بباتنة

عرفت قرية شناورة التابعة لبلدية تكوت بباتنة، الأربعاء، حادثة جمعت بين الألم والصدفة، بعدما توفي زوجان في يوم واحد بسبب متاعب صحية، ويتعلق الأمر بالسيدة بركة عبد الهادي التي توفيت صبيحة الأربعاء عن عمر يناهز 85 سنة.

حيث دفنت بعد صلاة الظهر بمقبرة شناورة الغربية، وبعد ساعات قليلة انتقل زوجها عبد الهادي عبد الهادي (92 سنة) إلى رحمة الله متأثرا بفقدان شريكة حياته، بعد حياة زوجية دامت 65 سنة، وقد دفن بجانبها في ذات المقبرة بعد صلاة المغرب، حيث يعد الفقيد عبد الهادي عبد الهادي من المجاهدين الذين تركوا تاريخا مشرفا في الثورة التحريرية، فضلا عن حفظه الشعر الشعبي بالعربية واللهجة الشاوية، فيما يجمع سكان شناورة على اتصاف زوجته المرحومة بركة عبد الهادي بالطيبة والروح المرحة ومقابلة الجميع بالابتسامة، وقد بقي الزوجان خلال السنوات الأخيرة أوفياء لحرفة الرعي والفلاحة بمسقط رأسهما شناورة بباتنة.