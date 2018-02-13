آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
-
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
-
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
-
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
-
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
-
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
-
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
-
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
-
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
دُفنا بعد الظهر والمغرب على التوالي
وفاة زوج بعد ساعات على رحيل زوجته في شناورة بباتنة
عرفت قرية شناورة التابعة لبلدية تكوت بباتنة، الأربعاء، حادثة جمعت بين الألم والصدفة، بعدما توفي زوجان في يوم واحد بسبب متاعب صحية، ويتعلق الأمر بالسيدة بركة عبد الهادي التي توفيت صبيحة الأربعاء عن عمر يناهز 85 سنة.
حيث دفنت بعد صلاة الظهر بمقبرة شناورة الغربية، وبعد ساعات قليلة انتقل زوجها عبد الهادي عبد الهادي (92 سنة) إلى رحمة الله متأثرا بفقدان شريكة حياته، بعد حياة زوجية دامت 65 سنة، وقد دفن بجانبها في ذات المقبرة بعد صلاة المغرب، حيث يعد الفقيد عبد الهادي عبد الهادي من المجاهدين الذين تركوا تاريخا مشرفا في الثورة التحريرية، فضلا عن حفظه الشعر الشعبي بالعربية واللهجة الشاوية، فيما يجمع سكان شناورة على اتصاف زوجته المرحومة بركة عبد الهادي بالطيبة والروح المرحة ومقابلة الجميع بالابتسامة، وقد بقي الزوجان خلال السنوات الأخيرة أوفياء لحرفة الرعي والفلاحة بمسقط رأسهما شناورة بباتنة.
عباس شريط2018/02/22 على 20:401
** رحم الله الفقيدين وادخلهما فسيح جنانه ..
02018/02/22 على 21:282
رحمهما الله
أبو :شيليا2018/02/22 على 21:453
اللهم إرحمهما *****عبد الهادي عبد الهادي من المجاهدين الذين تركوا تاريخا مشرفا في الثورة التحريرية، فضلا عن حفظه الشعر الشعبي بالعربية واللهجة الشاوية*****القابلية للإستعمار تجذرت *****واللهجة الشاوية
02018/02/22 على 22:084
اللهم ارحمهما و اغفر لهما و اسكنهما فسيح الجنان - انا لله و انا اليه راجعون
الله يرحمه ويصبر ذويه//تعاز - ALGERIA2018/02/22 على 23:145
قمة الوفاء = سيلتقيان في الجنة ...ان شاء الله ....