ودعت آفلو في جو مهيب حضره عدد لا يحصى من المصلين، في مسجد السيدة عائشة وامتلأ محيطه توديعا لمعمر آفلو، الحاج الشيخ مرجاني، الذي عاش 111 سنة عاصر فيها جميع الأحداث الوطنية والدولية من الحربين العالميتين إلي حرب التحرير، ويعتبر ذاكرة حية لمنطقة جبل اعمور بأنسابها وقبائلها وخاصة لمدينة افلو وتاريخ تطور عمرانها، حيث إنه كان بناء وأكثر بناءات آفلو القديمة شارك في بنائها أو حضر بناءها، حيث يتذكر عملية بناء المسجد العتيق بافلو سنة 1902.
المرحوم خلف 10 أبناء وأكثر من 170 حفيد وبفقدانه فقدت المدينة أحد معالمها التاريخية البارزة والذي ظل إلى أن توفاه الله يتمتع بقوة خارقة على استرجاع الأحداث وترتيبها، إلا أن هذا المخزون لم يدون.
للتذكير، فإن والد المرحوم كذلك من المعمرين، حيث تجاوز القرن بكثير .
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1فرنسيون.. تونسيون ومغاربة يعالجون في الجزائر
2مديرا "أونساج" بسكرة وششار يبدّدان 17 مليارا في مشاريع وهمية
3وفاة زوج بعد ساعات على رحيل زوجته في شناورة بباتنة
4منتخب يقيم بكندا ويتقاضى راتبه كاملا ببلدية بوروبة بالعاصمة
5طبيب يعتدي على زميله في اجتماع رسمي بمستشفى سدراته
Français English
الرأي
عبد الناصر
يفتون بحُرمة "الحرقة" دون الظلم!
عمار يزلي
منشورات الغسيل
محمد الهادي الحسني
يحيى ابن عبد المعطي الزواوي
أبو بكر خالد سعد الله
رأي في تردي الأخلاق العلمية
جمال لعلامي
"تشماس" بأملاك البايلك!
رشيد ولد بوسيافة
ما مشكلتهم مع الحرف العربي؟
جعفر الكناني
حاخامات "التوراة" يبشرون بقرب هدم الأقصى
حبيب راشدين
اتحاد المغرب العربي بمن حضر
جمال لعلامي
إضراب "التغبية".. إلى أين؟
قادة بن عمار
حتى لا ينجح "تجار السياسة"!
الفيديو
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
عاش 111 سنة وخلف 10 أبناء و170 حفيد
أفلو تودع أحد أكبر معمريها الحاج الشيخ مرجاني
رابح بوصبع
ودعت آفلو في جو مهيب حضره عدد لا يحصى من المصلين، في مسجد السيدة عائشة وامتلأ محيطه توديعا لمعمر آفلو، الحاج الشيخ مرجاني، الذي عاش 111 سنة عاصر فيها جميع الأحداث الوطنية والدولية من الحربين العالميتين إلي حرب التحرير، ويعتبر ذاكرة حية لمنطقة جبل اعمور بأنسابها وقبائلها وخاصة لمدينة افلو وتاريخ تطور عمرانها، حيث إنه كان بناء وأكثر بناءات آفلو القديمة شارك في بنائها أو حضر بناءها، حيث يتذكر عملية بناء المسجد العتيق بافلو سنة 1902.
تغطيات ذات صلة
عصابة تستغل التلاميذ لترويج المخدرات بسيدي بلعباس
أفلو تودع أحد أكبر معمريها الحاج الشيخ مرجاني
وفاة زوج بعد ساعات على رحيل زوجته في شناورة بباتنة
مئات العائلات المقصاة من الترحيل تحتج بدائرة الحراش
توقيف تلميذ في المتوسط بحوزته أقراص مهلوسة بسكيكدة
المرحوم خلف 10 أبناء وأكثر من 170 حفيد وبفقدانه فقدت المدينة أحد معالمها التاريخية البارزة والذي ظل إلى أن توفاه الله يتمتع بقوة خارقة على استرجاع الأحداث وترتيبها، إلا أن هذا المخزون لم يدون.
للتذكير، فإن والد المرحوم كذلك من المعمرين، حيث تجاوز القرن بكثير .