عاش 111 سنة وخلف 10 أبناء و170 حفيد أفلو تودع أحد أكبر معمريها الحاج الشيخ مرجاني

ودعت آفلو في جو مهيب حضره عدد لا يحصى من المصلين، في مسجد السيدة عائشة وامتلأ محيطه توديعا لمعمر آفلو، الحاج الشيخ مرجاني، الذي عاش 111 سنة عاصر فيها جميع الأحداث الوطنية والدولية من الحربين العالميتين إلي حرب التحرير، ويعتبر ذاكرة حية لمنطقة جبل اعمور بأنسابها وقبائلها وخاصة لمدينة افلو وتاريخ تطور عمرانها، حيث إنه كان بناء وأكثر بناءات آفلو القديمة شارك في بنائها أو حضر بناءها، حيث يتذكر عملية بناء المسجد العتيق بافلو سنة 1902.

المرحوم خلف 10 أبناء وأكثر من 170 حفيد وبفقدانه فقدت المدينة أحد معالمها التاريخية البارزة والذي ظل إلى أن توفاه الله يتمتع بقوة خارقة على استرجاع الأحداث وترتيبها، إلا أن هذا المخزون لم يدون.

للتذكير، فإن والد المرحوم كذلك من المعمرين، حيث تجاوز القرن بكثير .