تفكيك عصابة وحجز 5310 كيس من "الشمة" المقلّدة عصابة تستغل التلاميذ لترويج المخدرات بسيدي بلعباس

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، الأربعاء، من تفكيك عصابتين خطيرتين، الأولى اختصت في المتاجرة في المخدرات باستغلال الأطفال المتمدرسين، والثانية عمدت إلى تقليد كميات هائلة من "الشمة" لغرض تسويقها بمختلف مناطق غرب البلاد.

العملية الأولى عالجتها فرقة مكافحة المخدرات، بعد استغلالها معلومات تفيد بإقدام عصابة على استغلال أطفال المدارس لنقل المخدرات من ولاية وهران نحو ولاية سيدي بلعباس، وكانت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة، قد مكنتها من توقيف طفل كان على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة وهران، وخلال تفتيش محفظته المدرسية عثر بداخلها على كمية من المخدرات قدر وزنها بقرابة 3 كلغ من الكيف المعالج، ومكنت التحقيقات المتواصلة من توقيف أفراد العاصبة وحجز أسلحة بيضاء محظورة.

من جهتها، فرقة البحث والتدخل كانت قد توصلت إلى وضع حد، لنشاط عصابة احترفت تقليد "الشمة" وتسويقها بمختلف مناطق غرب البلاد، ومكنت العملية من حجز 41 علبة تحتوي على 5310 كيس من "الشمة".

وكان جميع الأطراف قد قدموا صبيحة الخميس، أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس، أين صدر في حقهم أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، إلى حين محاكمتهم.