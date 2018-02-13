سيعود إلى الضفة الغربية الجمعة عباس يؤكد أن نتائج فحوصاته في أمريكا مطمئنة

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن نتائج الفحوص الطبية التي خضع في الولايات المتحدة، مطمئنة.

وقال عباس في تصريح لتلفزيون فلسطين خلال مقابلة قصيرة: "كانت فرصة مناسبة خلال وجودنا هناك أن نجري بعض الفحوصات. وبالفعل أجرينا، والآن خرجت والحمد لله، كل النتائج مطمئنة وهذا من فضل الله".

كذلك صرح مسؤولون فلسطينيون بأن عباس سيعود إلى الضفة الغربية اليوم الجمعة، ولم يكشفوا متى دخل المستشفى ولا طبيعة الفحوص التي أجريت له.

وكان من المتوقع أن يتوجه عباس إلى فنزويلا، لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا يوم الخميس أنه لا يزال في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوص طبية دورية بمدينة بالتيمور.

وتوجه الرئيس الفلسطيني (82 عاما) إلى الولايات المتحدة، لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في 20 فيفري.

ولم تنشر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أخبارا جديدة عن عباس منذ 20 فيفري، عندما التقى بمندوبين عقب خطابه في الأمم المتحدة.

وفي أكتوبر 2016، نقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق، وذلك لإجراء فحوص على القلب، قال طبيب إن نتائجها كانت طبيعية.