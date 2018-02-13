أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن نتائج الفحوص الطبية التي خضع في الولايات المتحدة، مطمئنة.
وقال عباس في تصريح لتلفزيون فلسطين خلال مقابلة قصيرة: "كانت فرصة مناسبة خلال وجودنا هناك أن نجري بعض الفحوصات. وبالفعل أجرينا، والآن خرجت والحمد لله، كل النتائج مطمئنة وهذا من فضل الله".
كذلك صرح مسؤولون فلسطينيون بأن عباس سيعود إلى الضفة الغربية اليوم الجمعة، ولم يكشفوا متى دخل المستشفى ولا طبيعة الفحوص التي أجريت له.
وكان من المتوقع أن يتوجه عباس إلى فنزويلا، لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا يوم الخميس أنه لا يزال في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوص طبية دورية بمدينة بالتيمور.
وتوجه الرئيس الفلسطيني (82 عاما) إلى الولايات المتحدة، لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في 20 فيفري.
ولم تنشر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أخبارا جديدة عن عباس منذ 20 فيفري، عندما التقى بمندوبين عقب خطابه في الأمم المتحدة.
وفي أكتوبر 2016، نقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق، وذلك لإجراء فحوص على القلب، قال طبيب إن نتائجها كانت طبيعية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1تشاهدون الغارات كل يوم ولا تفعلون شيئاً
2روسيا "تتلاعب" بتركيا في عفرين
3تركيا تدرس تجريم "الزنا"
4فلسطينيون يرشقون وفداً من الكونغرس الأمريكي بالبيض والأحذية
5إيران: وجودنا في سوريا ضد "الإرهاب" وليس "إسرائيل"
Français English
الرأي
سليم قلالة
دلالة مباركة الآباء هجرة الأبناء
معلومي ياسين
الكرة الجزائرية... نحو المجهول
عبد الناصر
يفتون بحُرمة "الحرقة" دون الظلم!
عمار يزلي
منشورات الغسيل
محمد الهادي الحسني
يحيى ابن عبد المعطي الزواوي
أبو بكر خالد سعد الله
رأي في تردي الأخلاق العلمية
جمال لعلامي
"تشماس" بأملاك البايلك!
رشيد ولد بوسيافة
ما مشكلتهم مع الحرف العربي؟
جعفر الكناني
حاخامات "التوراة" يبشرون بقرب هدم الأقصى
حبيب راشدين
اتحاد المغرب العربي بمن حضر
الفيديو
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
سيعود إلى الضفة الغربية الجمعة
عباس يؤكد أن نتائج فحوصاته في أمريكا مطمئنة
وكالات
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن نتائج الفحوص الطبية التي خضع في الولايات المتحدة، مطمئنة.
تغطيات ذات صلة
الهند تدمّر موقعا للجيش الباكستاني في كشمير
مجلس الأمن يصوت على قرار وقف اطلاق النار في سوريا
عباس يؤكد أن نتائج فحوصاته في أمريكا مطمئنة
تركيا تدرس تجريم "الزنا"
فلسطينيون يرشقون وفداً من الكونغرس الأمريكي بالبيض والأحذية
وقال عباس في تصريح لتلفزيون فلسطين خلال مقابلة قصيرة: "كانت فرصة مناسبة خلال وجودنا هناك أن نجري بعض الفحوصات. وبالفعل أجرينا، والآن خرجت والحمد لله، كل النتائج مطمئنة وهذا من فضل الله".
كذلك صرح مسؤولون فلسطينيون بأن عباس سيعود إلى الضفة الغربية اليوم الجمعة، ولم يكشفوا متى دخل المستشفى ولا طبيعة الفحوص التي أجريت له.
وكان من المتوقع أن يتوجه عباس إلى فنزويلا، لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا يوم الخميس أنه لا يزال في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوص طبية دورية بمدينة بالتيمور.
وتوجه الرئيس الفلسطيني (82 عاما) إلى الولايات المتحدة، لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في 20 فيفري.
ولم تنشر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أخبارا جديدة عن عباس منذ 20 فيفري، عندما التقى بمندوبين عقب خطابه في الأمم المتحدة.
وفي أكتوبر 2016، نقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق، وذلك لإجراء فحوص على القلب، قال طبيب إن نتائجها كانت طبيعية.