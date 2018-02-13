توقيف جمعية أشرار تستهدف المحلات التجارية بسيدي عيش

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي عيش التابعة إلى أمن ولاية بجاية خلال الأسبوع المنصرم من وضع حد لجمعية أشرار قامت بالسرقة استهدفت كميات معتبرة من الصناديق البلاستيكية من أمام محل تجاري، وتتكون جمعية الأشرار من شخصين قاما بالتخطيط للقيام بعملية السرقة بتوزيع الأدوار في ما بينهما، مع العلم أن هذه الجمعية قامت بعدة سرقات مماثلة في هذا المجال.

وجاءت العملية بعد تسجيل شكوى لأحد التجار حول تعرض محله للسرقة ليلا استهدفت صناديق بلاستيكية جديدة كانت موضوعة بالقرب من محله التجاري من طرف ثلاثة أشخاص يجهل هويتهم كانت رؤوسهم مغطاة واستعملوا مركبة نفعية من نوع "نيسان" ترقيم ولاية بومرداس.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم التعرف على صاحب المركبة الذي بدوره أقر بأنه قام بإعارة مركبته لصديقه ليستغلها في نشاط نقل البضائع بين الولايات، نتيجة هذه المعلومات تم إيقاف المشتبه فيه المدعو "ب. ب"، 22 سنة، الذي بدوره اعترف بجرم السرقة، كما أفضت التحريات التي قامت بها الفرقة إلى إيقاف مشتبه فيه آخر.

وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيش الذي أحالهم على جلسة المثول الفوري، حيث صدر في حقهم عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دج.