جثمانه نقل من الولايات المتحدة الأمريكية "حمو عميروش" السكرتير الخاص للعقيد عميروش يوارى الثرى بتازمالت

ووري، ظهر الجمعة الثرى، المجاهد "حمو عميروش"، الذي شغل منصب السكرتير الخاص للعقيد عميروش قائد الولاية الثالثة، إبان الثورة التحريرية، بمسقط رأسه بمقبرة "توريرين" ببلدية "تازمالت" عن عمر يناهز الـ 82 عاما، قادما إليها من الولايات المتحدة الأمريكية التي اضطرته ظروف العشرية السوداء للاستقرار بها وذلك تنفيذا لوصيته، وسط حضور ملفت للأسرة الثورة والمجاهدين الذي أشادوا بأخلاق ومسيرة أحد أهم الأعمدة النضالية للولاية الثالثة.

جثمان الراحل "حمو عميروش" الذي وافته المنية يوم 12 فبراير المنصرم، بمنطقة "سان تياقو" بالولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى مسقط رأسه ببلدية تازمالت مساء الخميس أين شهد منزله العائلي، توافدا كبيرا للمجاهدين ورفقاء الدرب والأصدقاء لإلقاء النظرة الأخيرة، قبل أن يتم نقله صباحا إلى مقر البلدية.

جدير بالذكر أن الفقيد كان من الكفاءات الوطنية، التي حظيت بثقة العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة، حيث وبعد مشوار دراسي بلغ فيه صفوف المدرسة التقنية ببجاية، شارك الراحل في إضراب الطلبة يوم 19 ماي 1956، قبل أن يلتحق بصفوف قيادة الولاية الثالثة بـ "اكفادو" بداية من سنة 1957، أين عيّنه العقيد عميروش كاتبا له، قبل أن يكلفه سنة 1958 بمهمة إلى تونس، التي حصل بها على شهادة البكالوريا، لينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواصلة دراساته العليا أين حصل على شهادتي ماجستير في الاقتصاد والسوسيولوجية.

الفقيد فضل العودة إلى أرض الوطن سنة 1967، أين شغل منصب رئيس ديوان بوزارة الصناعة، قبل أن يحال على التقاعد سنة 1989، وأمام الوضع الأمني الذي عرفته البلاد خلال التسعينيات، فضل المجاهد العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستقرار بها، حيث أصدر سنة 2009 مؤلفا بعنوان "اكفادو، عام مع العقيد عميروش" أين تطرق إلى العديد من الحقائق التاريخية أبرزها تبرئة ساحة العقيد عميروش من مجزرة "لبلويت"، وكذا تصفية المثقفين.