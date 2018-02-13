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انتقده لربطه الإضرابات برئاسيات 2019
مقري: تصريحات أويحيى ضد النقابات ستؤجج الوضع
استغل، الجمعة، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ندوة الهياكل والإطارات، التي احتضنها المركز الثقافي أبو جهاد بمغنية، لتوجيه رسائل سياسية، متنوعة، حيث ركّز على الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تشهدها عدّة قطاعات، منتقدا تعامل النظام معها، وتشكيك أحزاب السلطة في وطنية المضربين.
مقري اتهم الحكومة بالمساهمة في صنع بؤر توترات لأن المضربين ضربوا في كرامتهم، وغضبهم سيكبر ككرة ثلج على حدّ قوله. هذا واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم تصريحات أويحيى بالمؤججة، خاصة أنه استعمل كلمات قاسية لوصف المضربين. كما انتقده على ربطه ما يجري برئاسيات 2019، موضحا بأن أحزاب السلطة هي الوحيدة التي استبقت الأمور وتحدثت عن هذا الموعد. محذرا من الظروف الاقتصادية التي تعيشها الجزائر وفشل سياسة ضخ مزيد من الأموال، والتي ستؤدي إلى مزيد من التضخم.
مقري استدل بتصريحات مسؤولين في الحكومة، ليكشف عن حقيقة الأزمة الكبيرة التي تعيشها الجزائر. والتي تجعل برأيه من الحديث عن رئاسيات 2019 من دون معنى، مؤكدا أنه من حق المعارضة أن تنتقد الحكومة، متسائلا عن الألف مليار التي قال بشأنها إنها كافية للنهوض بنصف قارة وليس بدولة فقط.
elarabi - sahara marocain2018/02/23 على 21:311
نقابة الحزب الوحيد مع الأحزاب باتت خارج التغطية لأن الأحداث هي التى تظر دالك
مجبر على التعليق - بعد القراءة2018/02/23 على 22:032
بالنسبة لك انت المهم إذا قال أويحيى سوداء تقول انت بيضاء
و إذا قال أويحيى بيضاء تقول سوداء و لو هي بيضاء ظاهرة للعيان ..... تلك مشكلتك انت بالذات للاسف