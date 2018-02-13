توقيف زارع 100 نبتة من القنب الهندي بتيزي وزو

أوقفت الجمعة مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفريحة شرق ولاية تيزي وزو، شابا في الـ23 من العمر، حين ثبت إقدامه على غرس شجيرات من القنب الهندي في أرض زراعية واقعة في مكان نائي ومخفي عن الأنظار.

الشاب الممارس لمهنة الفلاحة أكدت ذات المصادر، أنه استغل أرضا تكون ملكا للدولة في المكان المسمى اسومار بقرية اذرار في اغريب شمال تيزي وزو، قدرت بـ10 متر مربع.

المتهم ولدى توقيفه اعترف بأنه زارع هذه السموم، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بوضعه رهن الحبس الاحتياطي عن تهمة زراعة القنب الهندي.