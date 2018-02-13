عارض الخميس صاحب ورشة خياطة أمام محكمة الشراقة، حكما غيابيا عن تهمة النصب، التي راح ضحيته إمام، هذا الأخير الذي صرح خلال المحاكمة أنه تعرف على المتهم من خلال صاحبة تعاونية عقارية التي عرضت عليه بيع قطعة أرض بحي بلاطو بأولاد فايت مساحتها 120 متر مربع للمتهم مقابل 500 مليون سنتيم فوافق على ذلك، ليلتقي بهما عند موثق، أين حرر له عقد تنازل ووعد بالبيع، ووكالة التزام بعدم الرجوع عن الشاري واعتراف بالبيع، ومقابلها لم يدفع له قيمة العقار، وكلما اتصل به لدفع المبلغ لإتمام إجراءات عقد الملكية، يتهرب منه ويخبره أنه مسافر إلى تركيا، إلى أن تأكد أن المتهمين صاحب الورشة وصاحبة التعاونية شريكان في النصب عليه، هذه الأخيرة التي لم تحضر الجلسة، بالمقابل أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه موضحا أنه تعرف على الإمام من خلال المتهمة التي حضرت إلى ورشته، مبدية نيتها في شراء أجهزة الخياطة، فأخبرته أن الإمام يعرض قطعة أرض للبيع واشترى القطعة بصفة قانونية وسلم المبلغ للإمام في قاعة الانتظار بمكتب الموثق، وسلم المال للمتهم ظنا منه أنها زوجته، وأوضح أنه وثق في الضحية كونه إمام وبدأ بتشييد منزله على قطعة الأرض قبل تسليمه العقد النهائي.
وبعد سنة اتصل به الإمام وأخبره أن لديه مشاكل مع المتهمة، متفاجأ بمقاضاته واتهامه أنه لم يسلمه المال، وصرحت محامية الطرف المدني على أن المتهمين استغلا سذاجة وطيبة موكلها وسلباه قطعة الأرض.
وطلبت إلزام المتهم إرجاع مبلغ القطعة مع تعويض قدره 2 ملايين دج، وبعد التماس عقوبة الحبس عامين نافذة و100 ألف دج ضد المتهم ركز دفاعه على أن موكله من راح ضحية الإمام وصاحبة الوكالة العقارية التي قدمت نفسها باسم مستعار، مشيرا إلى الشاهد الذي استعانت به الضحية المزعومة على أنه كان وسيطا بينها وبين المتهم، أدين بالحبس 3 سنوات نافذة بتهمة انتحال صفة إطار بالأمن العسكري وتهديد المتهمة بإرجاع المبلغ للإمام، وقد تسلم هذا الأخير منها صكا بقيمة 340 مليون سنتيم، وتمسك الدفاع بالدفع الشكلي على أن القضية مدنية وليست جزائية طالبا البراءة، وأجلت المداولات إلى 15 مارس المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1السلطات تباشر إجراءات إلغاء الحكم القضائي
2الجيش يحجز ترسانة أسلحة قرب الحدود مع مالي
3توقيف 10 أشخاص يستدرجون رجال ونساء لممارسة الفسق بزرالدة
4أولياء التلاميذ بالبويرة يحتجون ويطالبون بإيجاد الحل
5توقيف جمعية أشرار تستهدف المحلات التجارية بسيدي عيش
Français English
الرأي
حسين لقرع
"نوَّابُ الشعب" يهينون لغة الشعب!
سليم قلالة
دلالة مباركة الآباء هجرة الأبناء
معلومي ياسين
الكرة الجزائرية... نحو المجهول
عبد الناصر
يفتون بحُرمة "الحرقة" دون الظلم!
عمار يزلي
منشورات الغسيل
محمد الهادي الحسني
يحيى ابن عبد المعطي الزواوي
أبو بكر خالد سعد الله
رأي في تردي الأخلاق العلمية
جمال لعلامي
"تشماس" بأملاك البايلك!
رشيد ولد بوسيافة
ما مشكلتهم مع الحرف العربي؟
جعفر الكناني
حاخامات "التوراة" يبشرون بقرب هدم الأقصى
الفيديو
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
اشترى قطعة أرض منه ولم يدفع قيمتها بـ 500 مليون سنتيم
مسير ورشة خياطة وصاحبة وكالة عقارية ينصبان على إمام بالشراقة
حورية. ب
عارض الخميس صاحب ورشة خياطة أمام محكمة الشراقة، حكما غيابيا عن تهمة النصب، التي راح ضحيته إمام، هذا الأخير الذي صرح خلال المحاكمة أنه تعرف على المتهم من خلال صاحبة تعاونية عقارية التي عرضت عليه بيع قطعة أرض بحي بلاطو بأولاد فايت مساحتها 120 متر مربع للمتهم مقابل 500 مليون سنتيم فوافق على ذلك، ليلتقي بهما عند موثق، أين حرر له عقد تنازل ووعد بالبيع، ووكالة التزام بعدم الرجوع عن الشاري واعتراف بالبيع، ومقابلها لم يدفع له قيمة العقار، وكلما اتصل به لدفع المبلغ لإتمام إجراءات عقد الملكية، يتهرب منه ويخبره أنه مسافر إلى تركيا، إلى أن تأكد أن المتهمين صاحب الورشة وصاحبة التعاونية شريكان في النصب عليه، هذه الأخيرة التي لم تحضر الجلسة، بالمقابل أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه موضحا أنه تعرف على الإمام من خلال المتهمة التي حضرت إلى ورشته، مبدية نيتها في شراء أجهزة الخياطة، فأخبرته أن الإمام يعرض قطعة أرض للبيع واشترى القطعة بصفة قانونية وسلم المبلغ للإمام في قاعة الانتظار بمكتب الموثق، وسلم المال للمتهم ظنا منه أنها زوجته، وأوضح أنه وثق في الضحية كونه إمام وبدأ بتشييد منزله على قطعة الأرض قبل تسليمه العقد النهائي.
تغطيات ذات صلة
مُتهم بالقتل وآخر بترويج المخدرات في قبضة الأمن بالوادي
التماس عامين حبسا لنجل رجل أعمال بتهمة النصب
مسير ورشة خياطة وصاحبة وكالة عقارية ينصبان على إمام بالشراقة
توقيف زارع 100 نبتة من القنب الهندي بتيزي وزو
حبس 4 أشخاص عن تهمة تهريب المهاجرين عن طريق البحر ببومرداس
وبعد سنة اتصل به الإمام وأخبره أن لديه مشاكل مع المتهمة، متفاجأ بمقاضاته واتهامه أنه لم يسلمه المال، وصرحت محامية الطرف المدني على أن المتهمين استغلا سذاجة وطيبة موكلها وسلباه قطعة الأرض.
وطلبت إلزام المتهم إرجاع مبلغ القطعة مع تعويض قدره 2 ملايين دج، وبعد التماس عقوبة الحبس عامين نافذة و100 ألف دج ضد المتهم ركز دفاعه على أن موكله من راح ضحية الإمام وصاحبة الوكالة العقارية التي قدمت نفسها باسم مستعار، مشيرا إلى الشاهد الذي استعانت به الضحية المزعومة على أنه كان وسيطا بينها وبين المتهم، أدين بالحبس 3 سنوات نافذة بتهمة انتحال صفة إطار بالأمن العسكري وتهديد المتهمة بإرجاع المبلغ للإمام، وقد تسلم هذا الأخير منها صكا بقيمة 340 مليون سنتيم، وتمسك الدفاع بالدفع الشكلي على أن القضية مدنية وليست جزائية طالبا البراءة، وأجلت المداولات إلى 15 مارس المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.