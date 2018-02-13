لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى قراءة كلمات أغنية أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين قرب واشنطن، لإدانة الهجرة.
وخلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أخرج ترامب ورقة من جيبه وتلا كلمات أغنية "الثعبان" لآل نلسون، التي تروي قصة امرأة تعالج ثعباناً ضعيفاً لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدراً. وقال ترامب: "كنت تعرفين جيداً أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك".
وأضاف في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين "فكروا بهذا الشكل في الهجرة". وأضاف "هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس وسيكون هناك الكثير من الناس، بالدخول. الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ".
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، استخدم ترامب كلمات هذه الأغنية خلال مهرجان.
وفي خطابه الذي استمر ساعة، عاد ترامب إلى مرسوم "داكا" الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما لمنع إبعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة. وهو يقترح حلاً لهؤلاء المهاجرين الذين يدافع أعضاء الكونغرس الديمقراطيون عنهم، مقابل تمويل جدار مثير للجدل وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.
وقال ترامب، إن "الديمقراطيين لا يتجاوبون إطلاقاً. إنهم لا يريدون أن يفعلوا أي شيء حول داكا"، مؤكداً أن "أي أمة قوية يجب أن تكون حدودها صلبة".
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ترامب يلجأ لأغنية "الثعبان" في خطاب ضد الهجرة
أ ف ب - الشروق أونلاين
لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى قراءة كلمات أغنية أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين قرب واشنطن، لإدانة الهجرة.
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وخلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أخرج ترامب ورقة من جيبه وتلا كلمات أغنية "الثعبان" لآل نلسون، التي تروي قصة امرأة تعالج ثعباناً ضعيفاً لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدراً. وقال ترامب: "كنت تعرفين جيداً أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك".
وأضاف في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين "فكروا بهذا الشكل في الهجرة". وأضاف "هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس وسيكون هناك الكثير من الناس، بالدخول. الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ".
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، استخدم ترامب كلمات هذه الأغنية خلال مهرجان.
وفي خطابه الذي استمر ساعة، عاد ترامب إلى مرسوم "داكا" الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما لمنع إبعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة. وهو يقترح حلاً لهؤلاء المهاجرين الذين يدافع أعضاء الكونغرس الديمقراطيون عنهم، مقابل تمويل جدار مثير للجدل وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.
وقال ترامب، إن "الديمقراطيين لا يتجاوبون إطلاقاً. إنهم لا يريدون أن يفعلوا أي شيء حول داكا"، مؤكداً أن "أي أمة قوية يجب أن تكون حدودها صلبة".
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