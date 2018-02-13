يمثل الموسيقار والعازف سليم دادة الجزائر في فعاليات المهرجان الدولي الخامس "استخبار للموسيقات"، الذي ينظمه المعهد العالي للموسيقى بسفاقس بتونس في الفترة من 3 إلى 6 أفريل القادم، حيث سيكون سليم دادة عضو لجنة التحكيم في مسابقة "الغيتار" إلى جانب عدد من العازفين من مختلف دول العالم.
وقال دادة على صفحته الرسمية "بالفيسبوك" إنّه يشجع الطلبة الجزائريين المتميزين والعازفين المهرة على خوض مغامرة المشاركة والاستفادة من اللقاءات والدروس التي تقام في هذا المهرجان (دورة الغيتار).
وحسب برنامج التظاهرة التي يحتضنها المركب الثقافي "محمد الجموسي" وتنظمها جمعية "استخبار للموسيقات" تسجل مشاركة الجزائري سليم دادة إلى جانب عازفين يمثلون دول عربية وأجنبية على غرار فوزي الشيكلي، ونعمان القرمازي من تونس، جوناس تيرمال من ألمانيا، عبد الكريم إينوا من النيجر، أيمن تيسير من الأردن، بديع الحاج من لبنان، أماني حنفي عميدة كلية التربية النوعية بجماعة عين شمس، من مصر، إضافة إلى صالح حمدان نائب رئيس المجمع العربي للموسيقى من الكويت، ومحمد جاسم جمال والدكتور منصور عبد العزيز خليل.
وتفتح دورة "الغيتار" أبوابها للمتشرحين في فئات مسابقة العزف للتلاميذ لأقل من 20 سنة، مسابقات طالبية ومسابقة "فوزي الشكيلي".
والمهرجان باعتباره حدثا موسيقيا يندرج ضمن مساءلة الموروث واستقراء الواقع واستشراف المستقبل بنظرة واقعية للموسيقى المتواترة في تونس والعالم العربي وبالفضاء المتوسطي والدولي.
وخلال دوراته الأربع سجل المهرجان مشاركة عديد الضيوف البارزين منهم جهاد عقل من الأردن، محمود سرور من مصر، زياد الزواري من تونس، فوكسيل من تركيا، رسيقا شيكار من الهند، ماجد سرور من مصر، هند الزواري من تونس.. وأخرين.
وتفتتح فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "استخبار للموسيقات" بعرض "الكترو-بطايحي" للفنان زياد الزواري، يتخلله تكريم ثلة من المبدعين في العزف على آلة الغيتار مع الاحتفاء بالراحل الأستاذ خلدون بن صالح.
وتخصص لجنة التنظيم جوائز مالية تحفيزية للفائزين، موزعة كما يلي: جائزة العزف الفردي المخصصة للتلاميذ وقيمة جائزتها الأولى 300 دينار تونسي، والثانية 150 د.تونسي والثالثة 100 دينار.
وجائزة العزف الفردي المخصصة للطلبة تضم الجائزة الأولى بقيمة 500 دينار، والثانية 300 دينار والثالثة 200 دينار، أمّا جائزة المجموعات الموسيقية فقيمة الجائزة الأولى 1000 دينار تونسي، في حين قيمة الثانية 600، وقيمة جائزة الإنتاج الخاص للطلبة فتبلغ قيمة الجائزة الأولى 3 ألاف دينار تونسي، والثانية بنصف مبلغ الجائزة الأولى.
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يشجع الطلبة الجزائريين والعازفين على خوض المغامرة
العازف الجزائري دادة عضو لجنة تحيكم مسابقة "الغيتار" في مهرجان استخبار بتونس
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يمثل الموسيقار والعازف سليم دادة الجزائر في فعاليات المهرجان الدولي الخامس "استخبار للموسيقات"، الذي ينظمه المعهد العالي للموسيقى بسفاقس بتونس في الفترة من 3 إلى 6 أفريل القادم، حيث سيكون سليم دادة عضو لجنة التحكيم في مسابقة "الغيتار" إلى جانب عدد من العازفين من مختلف دول العالم.
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وقال دادة على صفحته الرسمية "بالفيسبوك" إنّه يشجع الطلبة الجزائريين المتميزين والعازفين المهرة على خوض مغامرة المشاركة والاستفادة من اللقاءات والدروس التي تقام في هذا المهرجان (دورة الغيتار).
وحسب برنامج التظاهرة التي يحتضنها المركب الثقافي "محمد الجموسي" وتنظمها جمعية "استخبار للموسيقات" تسجل مشاركة الجزائري سليم دادة إلى جانب عازفين يمثلون دول عربية وأجنبية على غرار فوزي الشيكلي، ونعمان القرمازي من تونس، جوناس تيرمال من ألمانيا، عبد الكريم إينوا من النيجر، أيمن تيسير من الأردن، بديع الحاج من لبنان، أماني حنفي عميدة كلية التربية النوعية بجماعة عين شمس، من مصر، إضافة إلى صالح حمدان نائب رئيس المجمع العربي للموسيقى من الكويت، ومحمد جاسم جمال والدكتور منصور عبد العزيز خليل.
وتفتح دورة "الغيتار" أبوابها للمتشرحين في فئات مسابقة العزف للتلاميذ لأقل من 20 سنة، مسابقات طالبية ومسابقة "فوزي الشكيلي".
والمهرجان باعتباره حدثا موسيقيا يندرج ضمن مساءلة الموروث واستقراء الواقع واستشراف المستقبل بنظرة واقعية للموسيقى المتواترة في تونس والعالم العربي وبالفضاء المتوسطي والدولي.
وخلال دوراته الأربع سجل المهرجان مشاركة عديد الضيوف البارزين منهم جهاد عقل من الأردن، محمود سرور من مصر، زياد الزواري من تونس، فوكسيل من تركيا، رسيقا شيكار من الهند، ماجد سرور من مصر، هند الزواري من تونس.. وأخرين.
وتفتتح فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "استخبار للموسيقات" بعرض "الكترو-بطايحي" للفنان زياد الزواري، يتخلله تكريم ثلة من المبدعين في العزف على آلة الغيتار مع الاحتفاء بالراحل الأستاذ خلدون بن صالح.
وتخصص لجنة التنظيم جوائز مالية تحفيزية للفائزين، موزعة كما يلي: جائزة العزف الفردي المخصصة للتلاميذ وقيمة جائزتها الأولى 300 دينار تونسي، والثانية 150 د.تونسي والثالثة 100 دينار.
وجائزة العزف الفردي المخصصة للطلبة تضم الجائزة الأولى بقيمة 500 دينار، والثانية 300 دينار والثالثة 200 دينار، أمّا جائزة المجموعات الموسيقية فقيمة الجائزة الأولى 1000 دينار تونسي، في حين قيمة الثانية 600، وقيمة جائزة الإنتاج الخاص للطلبة فتبلغ قيمة الجائزة الأولى 3 ألاف دينار تونسي، والثانية بنصف مبلغ الجائزة الأولى.