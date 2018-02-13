تتواصل،السبت، ولليوم الرابع على التوالي، عملية الترحيل وإعادة الإسكان رقم 23، التي شرعت فيها مصالح ولاية الجزائر، منذ الأربعاء الماضي، من خلال ترحيل حوالي 515 عائلة تقطن في الأحياء القصديرية وفي الأقبية وأسطح العمارات بمختلف بلديات العاصمة إلى سكنات جديدة.
وستنطلق العملية ابتداء من الساعة السادسة صباحا، وفق برنامج يشمل عدة مواقع، ويتعلق الأمر – حسب برقية لولاية الجزائر- بموقع الحي القصديري المسمى "ديصولي" ببلدية بوروبة، حيث يتم ترحيل أزيد من 200 عائلة إلى مساكن جديدة، كما سيتم ترحيل أزيد من 140 عائلة من موقعي الحيين القصديريين المسميين، "بلقودير" و"بوشاقور" ببلدية براقي.
ويتضمن برنامج إعادة الإسكان أيضا، ترحيل 40 عائلة من موقع الحي القصديري المسمى "مزرعة يونس" ببلدية بئر مراد رايس إلى سكنات جديدة، بالإضافة إلى موقع الحي القصديري "5 جويلية" ببلدية بابا احسن وموقع لاستقبال مشروع 300/1500 مسكن عدل ببلدية الدويرة، حيث سيتم ترحيل أزيد من 25 عائلة، فضلا عن موقع الحي القصديري لاستقبال مشروع 300/1500 مسكن عدل ببلدية أولاد فايت، حيث سيتم ترحيل أزيد من 50 عائلة.
وتشمل عميلة الترحيل الـ 23، حسب مصالح ولاية الجزائر، عائلات مقيمة بأقبية وأسطح العمارات على مستوى بلديتي سيدي امحمد والجزائر الوسطى، حيث سيتم ترحيل أزيد من 60 عائلة.
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تقطن الأحياء القصديرية والأقبية وأسطح العمارات
ترحيل 515 عائلة إلى سكنات جديدة بالعاصمة اليوم
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
تتواصل،السبت، ولليوم الرابع على التوالي، عملية الترحيل وإعادة الإسكان رقم 23، التي شرعت فيها مصالح ولاية الجزائر، منذ الأربعاء الماضي، من خلال ترحيل حوالي 515 عائلة تقطن في الأحياء القصديرية وفي الأقبية وأسطح العمارات بمختلف بلديات العاصمة إلى سكنات جديدة.
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وستنطلق العملية ابتداء من الساعة السادسة صباحا، وفق برنامج يشمل عدة مواقع، ويتعلق الأمر – حسب برقية لولاية الجزائر- بموقع الحي القصديري المسمى "ديصولي" ببلدية بوروبة، حيث يتم ترحيل أزيد من 200 عائلة إلى مساكن جديدة، كما سيتم ترحيل أزيد من 140 عائلة من موقعي الحيين القصديريين المسميين، "بلقودير" و"بوشاقور" ببلدية براقي.
ويتضمن برنامج إعادة الإسكان أيضا، ترحيل 40 عائلة من موقع الحي القصديري المسمى "مزرعة يونس" ببلدية بئر مراد رايس إلى سكنات جديدة، بالإضافة إلى موقع الحي القصديري "5 جويلية" ببلدية بابا احسن وموقع لاستقبال مشروع 300/1500 مسكن عدل ببلدية الدويرة، حيث سيتم ترحيل أزيد من 25 عائلة، فضلا عن موقع الحي القصديري لاستقبال مشروع 300/1500 مسكن عدل ببلدية أولاد فايت، حيث سيتم ترحيل أزيد من 50 عائلة.
وتشمل عميلة الترحيل الـ 23، حسب مصالح ولاية الجزائر، عائلات مقيمة بأقبية وأسطح العمارات على مستوى بلديتي سيدي امحمد والجزائر الوسطى، حيث سيتم ترحيل أزيد من 60 عائلة.