كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ في تصريح خص به ''الشروق''، الخميس، أنّه سيتم تحويل العديد من دويرات القصبة إلى متاحف ومطاعم وكذا فنادق صغيرة ومقاهي يطغى عليها الطابع التقليدي في حالة تنازل عليها أصحابها، وقال إنّه تم تخصيص2400 مليار سنتيم لإعادة ترميم حي القصبة.
وأضاف زوخ لـ'' الشروق'' خلال الجولة التي قادته إلى القصبة وعديد القصور التي تم ترميمها وكذا إلى التي شرعت الولاية في ترميمها على غرار ''قصر الداي'' و''مسجد الداي'' أنه في حالة طلب سكان الدويرات الترحيل إلى سكنات لائقة سيتم إدراجهم ضمن عمليات إعادة الإسكان بعد دراسة ملفاتهم، وسيتم إعادة ترميم الدويرات وتحويلها إلى متاحف أو فنادق صغيرة وكذا مطاعم ومقاهي يطغى عليها الطابع التقليدي، وهذا من أجل بعث الطابع الاقتصادي والثقافي على قصبة الجزائر التي يعود عمرها إلى ألاف السنين.
ولفت أن مهمة تسييرها ستوكل إلى ولاية الجزائر أو إلى الخواص، ولكن تحت وصاية ذات المصالح.
وأشار زوخ أن هذه المشاريع ستحمي التراث الثقافي وتنشط القصبة اقتصاديا وسياحيا.
وفي السياق أكدّ زوخ أن مصالحه رصدت أكثر من 2400 مليار سنتيم لترميم القصبة، وهو المشروع الذي اعتبره سيعيد الحياة للقصبة والصناعات التقليدية.
وقال ''أكذّب كل الأقاويل التي روّج لها البعض أن الولاية لن ترمم القصبة فهو ليس كلام على ورق فقط بل هناك منهجية عمل''، وأضاف: "مهمة الترميم موكلة إلى أكثر من 40 مؤسسة ومكتب دراسات"، وتابع: "القصبة خلقت 1200 منصب شغل، والترميم على وشك الانتهاء في العديد من القصور، في حين تم مباشرة ترميم "قصر الداي".
وبخصوص استرجاع الوجه السياحى للقصبة أكد الوالي أن هناك لجنة تقوم بالترويج لها خارجيا وداخليا لاستقطاب الزوار، حيث سيتم تنظيم العديد من الخرجات إلى القصبة والتعريف بهذا الموروث.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
110 ملايير دولار صفقات للأتراك مقابل إلغاء التأشيرة عن الجزائريين!
2"إيليت" لأصحاب الـ1000 أورو .. و7 أصناف "ماستر كارت"
3كل من تلقى استدعاءين ولم يستجب فهو "عاص"
4.. الله يخرب بيوت النقابات المضربة!
5أويحيى: إضراب الأساتذة والأطباء مناورة تسبق رئاسيات 2019
Français English
الرأي
حبيب راشدين
"هرمجدون" تلمودي بخراب الشام
عبد الرحمن الكناني
هل نبكي على مستقبل العالم؟
صالح عوض
الحلم المشروع.. أو الانهيار المستمر
جمال لعلامي
المتسابقون على خلاها!
حسين لقرع
"نوَّابُ الشعب" يهينون لغة الشعب!
سليم قلالة
دلالة مباركة الآباء هجرة الأبناء
معلومي ياسين
الكرة الجزائرية... نحو المجهول
عبد الناصر
يفتون بحُرمة "الحرقة" دون الظلم!
عمار يزلي
منشورات الغسيل
محمد الهادي الحسني
يحيى ابن عبد المعطي الزواوي
الفيديو
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
قال إنه تم رصد 2400 مليار سنتيم، زوخ لـ'' الشروق'':
تحويل"دويرات القصبة" إلى متاحف لاستقطاب السياح
إيمان بوخليف
كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ في تصريح خص به ''الشروق''، الخميس، أنّه سيتم تحويل العديد من دويرات القصبة إلى متاحف ومطاعم وكذا فنادق صغيرة ومقاهي يطغى عليها الطابع التقليدي في حالة تنازل عليها أصحابها، وقال إنّه تم تخصيص2400 مليار سنتيم لإعادة ترميم حي القصبة.
تغطيات ذات صلة
تحويل"دويرات القصبة" إلى متاحف لاستقطاب السياح
إشكالية الحرف صراع مفتعل ودور الأوراس مُقزّم في ترقية الأمازيغية
الجوية الجزائرية ترغم المغتربين بفرنسا على السفر بـ"الكوطة"
الوزير الأول يغيب عن "احتفالية" سيدي السعيد في ذكرى المحروقات!
1210 قضية فساد وتوقيف 42 ألف متورط في جرائم بالعاصمة
وأضاف زوخ لـ'' الشروق'' خلال الجولة التي قادته إلى القصبة وعديد القصور التي تم ترميمها وكذا إلى التي شرعت الولاية في ترميمها على غرار ''قصر الداي'' و''مسجد الداي'' أنه في حالة طلب سكان الدويرات الترحيل إلى سكنات لائقة سيتم إدراجهم ضمن عمليات إعادة الإسكان بعد دراسة ملفاتهم، وسيتم إعادة ترميم الدويرات وتحويلها إلى متاحف أو فنادق صغيرة وكذا مطاعم ومقاهي يطغى عليها الطابع التقليدي، وهذا من أجل بعث الطابع الاقتصادي والثقافي على قصبة الجزائر التي يعود عمرها إلى ألاف السنين.
ولفت أن مهمة تسييرها ستوكل إلى ولاية الجزائر أو إلى الخواص، ولكن تحت وصاية ذات المصالح.
وأشار زوخ أن هذه المشاريع ستحمي التراث الثقافي وتنشط القصبة اقتصاديا وسياحيا.
وفي السياق أكدّ زوخ أن مصالحه رصدت أكثر من 2400 مليار سنتيم لترميم القصبة، وهو المشروع الذي اعتبره سيعيد الحياة للقصبة والصناعات التقليدية.
وقال ''أكذّب كل الأقاويل التي روّج لها البعض أن الولاية لن ترمم القصبة فهو ليس كلام على ورق فقط بل هناك منهجية عمل''، وأضاف: "مهمة الترميم موكلة إلى أكثر من 40 مؤسسة ومكتب دراسات"، وتابع: "القصبة خلقت 1200 منصب شغل، والترميم على وشك الانتهاء في العديد من القصور، في حين تم مباشرة ترميم "قصر الداي".
وبخصوص استرجاع الوجه السياحى للقصبة أكد الوالي أن هناك لجنة تقوم بالترويج لها خارجيا وداخليا لاستقطاب الزوار، حيث سيتم تنظيم العديد من الخرجات إلى القصبة والتعريف بهذا الموروث.