قال إنه تم رصد 2400 مليار سنتيم، زوخ لـ'' الشروق'': تحويل"دويرات القصبة" إلى متاحف لاستقطاب السياح

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ في تصريح خص به ''الشروق''، الخميس، أنّه سيتم تحويل العديد من دويرات القصبة إلى متاحف ومطاعم وكذا فنادق صغيرة ومقاهي يطغى عليها الطابع التقليدي في حالة تنازل عليها أصحابها، وقال إنّه تم تخصيص2400 مليار سنتيم لإعادة ترميم حي القصبة.

وأضاف زوخ لـ'' الشروق'' خلال الجولة التي قادته إلى القصبة وعديد القصور التي تم ترميمها وكذا إلى التي شرعت الولاية في ترميمها على غرار ''قصر الداي'' و''مسجد الداي'' أنه في حالة طلب سكان الدويرات الترحيل إلى سكنات لائقة سيتم إدراجهم ضمن عمليات إعادة الإسكان بعد دراسة ملفاتهم، وسيتم إعادة ترميم الدويرات وتحويلها إلى متاحف أو فنادق صغيرة وكذا مطاعم ومقاهي يطغى عليها الطابع التقليدي، وهذا من أجل بعث الطابع الاقتصادي والثقافي على قصبة الجزائر التي يعود عمرها إلى ألاف السنين.

ولفت أن مهمة تسييرها ستوكل إلى ولاية الجزائر أو إلى الخواص، ولكن تحت وصاية ذات المصالح.

وأشار زوخ أن هذه المشاريع ستحمي التراث الثقافي وتنشط القصبة اقتصاديا وسياحيا.

وفي السياق أكدّ زوخ أن مصالحه رصدت أكثر من 2400 مليار سنتيم لترميم القصبة، وهو المشروع الذي اعتبره سيعيد الحياة للقصبة والصناعات التقليدية.

وقال ''أكذّب كل الأقاويل التي روّج لها البعض أن الولاية لن ترمم القصبة فهو ليس كلام على ورق فقط بل هناك منهجية عمل''، وأضاف: "مهمة الترميم موكلة إلى أكثر من 40 مؤسسة ومكتب دراسات"، وتابع: "القصبة خلقت 1200 منصب شغل، والترميم على وشك الانتهاء في العديد من القصور، في حين تم مباشرة ترميم "قصر الداي".

وبخصوص استرجاع الوجه السياحى للقصبة أكد الوالي أن هناك لجنة تقوم بالترويج لها خارجيا وداخليا لاستقطاب الزوار، حيث سيتم تنظيم العديد من الخرجات إلى القصبة والتعريف بهذا الموروث.