قال مسؤولان أمريكيان، إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.
وقال مسؤول أمريكي كبير، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون جميعاً القيام بزيارة ترامب في مارس وأفريل.
وأضاف المسؤول، أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلاً عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.
كانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في جوان الماضي، متهمين إياها بدعم الإرهاب وإيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن هذه الدول تريد تقييد سيادتها.
وتتطلع واشنطن إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بحلول فصل الصيف.
وقال المسؤول الأمريكي الثاني: "نتطلع إلى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الإستراتيجية الأخرى مثل إيران".
وتستضيف قطر قوات أمريكية ودولية في قاعدة العديد الجوية التي تضم مركز العمليات الجوية المشتركة. وينسق المركز بيانات ومعلومات المخابرات من الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار وأجهزة الرادار والطائرات الأمريكية التي تحلق فوق البؤر الساخنة في الشرق الأوسط إلى قصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
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ترامب يلتقي زعماء السعودية والإمارات وقطر في مارس وأفريل
رويترز - الشروق أونلاين
قال مسؤولان أمريكيان، إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.
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وقال مسؤول أمريكي كبير، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون جميعاً القيام بزيارة ترامب في مارس وأفريل.
وأضاف المسؤول، أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلاً عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.
كانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في جوان الماضي، متهمين إياها بدعم الإرهاب وإيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن هذه الدول تريد تقييد سيادتها.
وتتطلع واشنطن إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بحلول فصل الصيف.
وقال المسؤول الأمريكي الثاني: "نتطلع إلى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الإستراتيجية الأخرى مثل إيران".
وتستضيف قطر قوات أمريكية ودولية في قاعدة العديد الجوية التي تضم مركز العمليات الجوية المشتركة. وينسق المركز بيانات ومعلومات المخابرات من الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار وأجهزة الرادار والطائرات الأمريكية التي تحلق فوق البؤر الساخنة في الشرق الأوسط إلى قصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
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