انضمام نقابة أطقم الملاحة التجارية لتكتل النقابات المستقلة

صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية

قررت النقابة المستقلة لأطقم الملاحة التجارية للجوية الجزائرية الانضمام إلى التكتل النقابي المستقل الذي يضم نحو 15 نقابة مستثقلة من مختلف القطاعات.

ووفق مصادر نقابية فإن هذا المسعى جاء بعد انضمام زميلتها لتقنيي صيانة الطائرات إلى التكتل قبل نحو أسبوع، وكذلك إمكانية النضال في شكل تكتل أوسع للدفاع عن مطالب المضيفين، وصيانة الحريات النقابية.

وجاء هذا الانضمام المشاكل التي عاشتها الجوية الجزائرية مؤخرا والحركات الاحتجاجية والإضرابات التي شنها المضيفون وعمال الصيانة قبلهم.