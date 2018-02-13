طالبوا بأجهزة جديدة لإنهاء معاناتهم مرضى القصور الكلوي بإيليزي يعانون في صمت

يعاني مرضى القصور الكلوي بولاية إيليزي في صمت، بسبب المشاكل المتراكمة والمُعقدة التي تتخبط فيها وحدة تصفية الدم، وتأتي على رأسها تعطل أجهزة تصفية الدم، إذ يناشد مرضى القصور الكلوي، السلطات المختصة، لاسيما مدير الصحة ووالي إيليزي، من أجل التدخل العاجل لإنهاء تهاوي الخدمات المقدمة لهم وحتى لا تصل الأمور لدرجة من التعفن التي لا يمكن إصلاح الوضع بعدها.

وقد هدّد عدد من المرضى بالتوقف عن إجراء عملية التصفية، والاستسلام لمصيرهم المحتوم، بالموت على فراش مرض القصور الكلوي الذي لم يلق العناية الكافية، تعبيرا منهم عن رفضهم للحالة المزرية التي أصبحت عليها الوحدة التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية ترقي وانتيميضي بإيليزي، خاصة بعد تعطل أربعة أجهزة لتصفية الدم في وقت واحد، ما عمّق معاناتهم، حيث أصبحوا يضطرون إلى القيام بعملية التصفية إلى غاية الثامنة ليلا.

35 مريضا يتناوبون على سبعة أجهزة تصفية للدم فقط

حسب الإحصائيات التي تحصلت عليها الشروق من مصدر بقطاع الصحة، تشير الأرقام لوجود 35 مريضا بصفة دائمة، دون احتساب الحالات التي تأتي بين الحين والآخر، من خارج الولاية بشكل مفاجئ، ودون احتساب قائمة الانتظار من المرضى، ممن ينتظرون دورهم للقيام بعملية تصفية الدم عن طريق الأجهزة البالغ عددها 11 جهازا، يتناوب عليها نحو 12 مريضا، فيما خصص منها جهازان لمريضين مصابين بأمراض معدية، كما توجد خمسة أجهزة أخرى من الطراز القديم الذي عادة ما كان يقع في أعطاب متكررة ودون انقطاع، غير أن أعطابه كانت بشكل فردي، ليحدث بعدها ما لم يكن في الحسبان، وهو تعطل أربعة أجهزة في ظرف أيام فقط، ولم يفلح تقنيو شركة الصناعات الطبية والجراحية "UMC" في إصلاح هذه الأجهزة القديم بشكل نهائي، وحسب طاقم الوحدة، فإنهم لاحظوا الحرج الذي يقع فيه تقنيو الصيانة في كل مرة، بسبب انعدام قطع الغيار الخاصة بالأجهزة قديمة الطراز، إذ يضطرون إلى تغيير قطع من أجهزة قديمة.

طاقم وحدة التصفية يضطر للعمل إلى التاسعة ليلا

أمام هذه الوضعية المزرية، اضطر الطاقم الطبي وشبه الطبي لوحدة تصفية الدم، إلى وضع برنامج استعجالي، تمثل في العمل مع ثلاث مجموعات من المرضى، وذلك من السادسة والنصف صباحا، إلى غاية التاسعة ليلا، من أجل أن يقوم جميع المرضى بالتصفية في أوقاتهم، بحيث لا يمكن تأجيل أي حصة تصفية خوفا من حصول مضاعفات، وهذا ما رفضه المرضى جملة وتفصيلا، بحيث كشف الطبيب بأنه قد تم اتخاذ التدابير اللازمة أمام هذه الحالات، فيما أكد بأنه تم الاتفاق خلال المجلس الطبي الأخير على اقتناء خمسة أجهزة تصفية حالا.

مرضى يناشدون المسؤولين التكفل بهم

طالب المرضى في تصريحات متطابقة للشروق اليومي، بضرورة وضع حد لما سموه اللامبالاة، وذلك بجلب أجهزة تصفية الدم في أقرب وقت ممكن، وعدم التماطل في هذا الأمر، والتكفل بهم بصورة أحسن، حيث أكدوا بأنهم قد سئموا الوعود التي يقطعونها لهم كل مرة، فمرة بإنجاز وحدة جديدة، ومرة بجلب تجهيزات جديدة، وغيرها من الوعود، مستغربين عدم زيارة المسؤولين للمرضى من أجل الاطلاع عن أحوالهم، خاصة وأنهم في أمسّ الحاجة لمثل هذه الزيارات، كما أكدوا للشروق اليومي، بأنهم قد سئموا مشكلة الضيق والاكتظاظ الذي باتت تعرفها الوحدة، وذلك بالرغم من أشغال التوسعة الذي شهدتها قبل نحو سنة، فيما طالب المرضى القادمون من بلديات شمال الولاية خاصة من إن أمناس والدبداب، بفتح وحدة أو وحدات لتصفية الدم في مقر سكناهم، بحيث أن الكراء قد أثقل كاهلهم، فيما أكدت إحدى السيدات بأنها فعلا أرادت التوقف عن عملية التصفية، وأنها جاءت بعد خمس ساعات عن موعد التصفية، احتجاجا على هذا الوضع.

مدير الصحة: نسعى لجلب تجهيزات جديدة

مدير الصحة لولاية إيليزي كشف للشروق بأنهم بصدد جلب أربعة أجهزة جديدة بشكل مستعجل، بحيث قام الوالي بزيارة الوحدة خلال شهر أوت الماضي، ووعد بجلب ثمانية خلال هذه الزيارة، وبخصوص فتح وحدة التصفية ببرج عمر إدريس، فقد أكد بأن الطاقم شبه الطبي يجري تكوينا بالجزائر العاصمة، من أجل فتحها بالتنسيق مع الطبيب المختص العسكري.

أما مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ترقي وانتيمضي، فقد أكد للشروق اليومي بأنه فعلا قد تم الاتفاق خلال المجلس الطبي الأخير قبل أيام، على اقتناء خمسة أجهزة، مضيفا بأن ميزانية المستشفى لا تسمح بجلب التجهيزات التي تفي بالغرض.

وبين هذا وذاك، يبقى مرضى القصور الكلوي ينتظرون التفاتة فعلية للجهات المعنية من أجل وضع حدّ لمعاناتهم التي تضاعفت مع هذه الوضعية المزرية لوحدة تصفية الدم.