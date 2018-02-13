بعد استبعادها من التحكيم وترشيح ندى الريحان بديلة لها.. فلة عبابسة ترد على "ألحان وشباب" بجائزة من الأمم المتحدة!!

بعد تردد اسمها بقوة ضمن المشاركين في لجنة تحكيم برنامج "ألحان وشباب8"، والمزمع انطلاقه يوم 9 مارس الداخل، كشف البث المباشر الذي نشرته الفنانة الجزائرية فلة عبابسة عبر حسابها الخاص على تطبيق تبادل "إنستغرام" عن إقصائها من اللجنة لأسباب تبقى مجهولة حتى الآن.

وظهرت فلة في حالة "هستيريا"وهي تبكي بعدما علمت بقرار إقصائها من لجنة تحكيم "المدرسة"، مشيرة إلى وجود حرب مدّبرة ضدها.. ورغم اقتراب موعد بث البرنامج إلا أن الأسماء المرشحة للتحكيم في "ألحان وشباب" لا زالت غير مؤكدة حتى الآن بل ولم تخرج عن إطار الترشيحات، فبالإضافة لحكيم صالحي وكريمة نايت يتردد حاليا تعويض "عبابسة" بالفنانة ندى الريحان في انتظار تأكيد الخبر.

في ذات السياق، وفي رد قوي منها على إقصائها من لجنة تحكيم "ألحان وشباب8"، نشرت الفنانة فلة قائمة أسماء الفنانين المكرمين من طرف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا التابع للأمم المتحدة للفنون "unarts"، والذي رشح اسمها لجائزة العملاقة سعاد محمد صاحبة رائعة "وحشتني".

وأرفقت فلة خبر تكريمها بتغريدة مثيرة جدا جاء فيها: "خدوا على وجهكم يا.. وبشرة إلى جمهوري الغالي وكل الشعب الجزائري (الاختيار تم) بعيد عن وجوه البُخص"، وهو الأمر الذي اعتبره كثيرون بمثابة رد قوي منها على استبعادها من لجنة تحكيم "المدرسة" في انتظار أي توضيح من القائمين على البرنامج لظروف استبعاد فلة التي سبق وقامت بالتحكيم لموسمين متتاليين مع لطفي بوشناق وبوتلة.

يذكر أن حفل "يونارتس" سيكرم عديد الفنانين العرب على غرار المصرية يسرا (جائزة العملاقة فاتن حمامة).. حسين الجسمي (جائزة العندليب عبد الحليم حافظ).. هند صبري (جائزة هند رستم) والقائمة طويلة لعديد الفنانين المكرمين.