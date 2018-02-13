آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
-
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
-
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
-
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
-
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
-
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
-
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
-
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
بعد استبعادها من التحكيم وترشيح ندى الريحان بديلة لها..
فلة عبابسة ترد على "ألحان وشباب" بجائزة من الأمم المتحدة!!
- بكاء هيستيري لفلة على "الإنستغرام" بعد قرار استبعادها من "المدرسة"
بعد تردد اسمها بقوة ضمن المشاركين في لجنة تحكيم برنامج "ألحان وشباب8"، والمزمع انطلاقه يوم 9 مارس الداخل، كشف البث المباشر الذي نشرته الفنانة الجزائرية فلة عبابسة عبر حسابها الخاص على تطبيق تبادل "إنستغرام" عن إقصائها من اللجنة لأسباب تبقى مجهولة حتى الآن.
وظهرت فلة في حالة "هستيريا"وهي تبكي بعدما علمت بقرار إقصائها من لجنة تحكيم "المدرسة"، مشيرة إلى وجود حرب مدّبرة ضدها.. ورغم اقتراب موعد بث البرنامج إلا أن الأسماء المرشحة للتحكيم في "ألحان وشباب" لا زالت غير مؤكدة حتى الآن بل ولم تخرج عن إطار الترشيحات، فبالإضافة لحكيم صالحي وكريمة نايت يتردد حاليا تعويض "عبابسة" بالفنانة ندى الريحان في انتظار تأكيد الخبر.
في ذات السياق، وفي رد قوي منها على إقصائها من لجنة تحكيم "ألحان وشباب8"، نشرت الفنانة فلة قائمة أسماء الفنانين المكرمين من طرف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا التابع للأمم المتحدة للفنون "unarts"، والذي رشح اسمها لجائزة العملاقة سعاد محمد صاحبة رائعة "وحشتني".
وأرفقت فلة خبر تكريمها بتغريدة مثيرة جدا جاء فيها: "خدوا على وجهكم يا.. وبشرة إلى جمهوري الغالي وكل الشعب الجزائري (الاختيار تم) بعيد عن وجوه البُخص"، وهو الأمر الذي اعتبره كثيرون بمثابة رد قوي منها على استبعادها من لجنة تحكيم "المدرسة" في انتظار أي توضيح من القائمين على البرنامج لظروف استبعاد فلة التي سبق وقامت بالتحكيم لموسمين متتاليين مع لطفي بوشناق وبوتلة.
يذكر أن حفل "يونارتس" سيكرم عديد الفنانين العرب على غرار المصرية يسرا (جائزة العملاقة فاتن حمامة).. حسين الجسمي (جائزة العندليب عبد الحليم حافظ).. هند صبري (جائزة هند رستم) والقائمة طويلة لعديد الفنانين المكرمين.
سلسبيل - بجاية/ الجزائر2018/02/24 على 21:271
فعلا، أصبحنا نعيش في زمن العجائب "وظهرت فلة في حالة هيستيريا وهي تبكي بعدما علمت بقرار إقصائها من لجنة تحكيم المدرسة " يعني خرجوها من الجنّة.