يرتقب أن يعرض في الأيام المقبلة، بالجزائر، الفيلم اللبناني "حبة كاراميل" للمخرج إيلي. ف. حبيب، بعد آخر عرض له في دولة فلسطين، وذلك بطلب من نشطاء جزائريين على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" و"التويتر".
ونقلت مواقع إعلامية لبنانية كمجلة "جرس" عن الفنانة ماغي بوغصن بطلة "حبة كاراميل" أنّ الفيلم لا يزال يعرض في صالات السينما بمختلف دول العالم العربي، وتخطى الـ190 ألف مشاهد وحقق رقما قياسيا في الإقبال على شباك التذاكر.
فيلم "حب كاراميل" هو استكمال لمسلسل يحمل العنوان نفسه، عرض في رمضان الفارط، وجسد بطولته ظافر العابدين، جيسي عبدو وطلال الجردى، مي سحاب، هشام حداد، مي صايغ.. وغيرهم.
وقالت ماغي بوغصن في تصريح إعلامي إنّ شركة "Eagle Films Arabi" لديها عديد العروض لتوزيع الفيلم في الجزائر. وأضاف ماغي أنّ المفاوضات جارية مع بعض الجهات بغية الاتفاق على جميع التفاصيل لعرض الفيلم تلبية لرغبة الذين طلبوا مشاهدته من الجزائريين.
وأردفت المتحدثة أنّها تحب الجزائر والجزائريين كثيرا ويشرفها التواجد بها من خلال زيارتها أو عرض أعمالها.
وانطلقت عروض "حبة كاراميل" الذي كتبه طه مازن في صالات السينما اللبنانية في الـ21 ديسمبر الماضي (2017)، وعرض في بدول عربية مختلفة منها تونس وفلسطين والأردن ولبنان، تتابع أحداثه بعض زوايا وجوانب قصة المسلسل الذي ينم عن مواقف كوميدية ورومانسية بسبب ابتلاع البطلة ماغي غصن حبة من حلوى "الكاراميل" التي تخولها لقراءة أفكار الآخرين.
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الفيلم عرض في دول عربية عديدة آخرها فلسطين، ماغي غصن:
"حبة كاراميل" قريبا بالجزائر.. بطلب من رواد مواقع التواصل
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يرتقب أن يعرض في الأيام المقبلة، بالجزائر، الفيلم اللبناني "حبة كاراميل" للمخرج إيلي. ف. حبيب، بعد آخر عرض له في دولة فلسطين، وذلك بطلب من نشطاء جزائريين على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" و"التويتر".
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ونقلت مواقع إعلامية لبنانية كمجلة "جرس" عن الفنانة ماغي بوغصن بطلة "حبة كاراميل" أنّ الفيلم لا يزال يعرض في صالات السينما بمختلف دول العالم العربي، وتخطى الـ190 ألف مشاهد وحقق رقما قياسيا في الإقبال على شباك التذاكر.
فيلم "حب كاراميل" هو استكمال لمسلسل يحمل العنوان نفسه، عرض في رمضان الفارط، وجسد بطولته ظافر العابدين، جيسي عبدو وطلال الجردى، مي سحاب، هشام حداد، مي صايغ.. وغيرهم.
وقالت ماغي بوغصن في تصريح إعلامي إنّ شركة "Eagle Films Arabi" لديها عديد العروض لتوزيع الفيلم في الجزائر. وأضاف ماغي أنّ المفاوضات جارية مع بعض الجهات بغية الاتفاق على جميع التفاصيل لعرض الفيلم تلبية لرغبة الذين طلبوا مشاهدته من الجزائريين.
وأردفت المتحدثة أنّها تحب الجزائر والجزائريين كثيرا ويشرفها التواجد بها من خلال زيارتها أو عرض أعمالها.
وانطلقت عروض "حبة كاراميل" الذي كتبه طه مازن في صالات السينما اللبنانية في الـ21 ديسمبر الماضي (2017)، وعرض في بدول عربية مختلفة منها تونس وفلسطين والأردن ولبنان، تتابع أحداثه بعض زوايا وجوانب قصة المسلسل الذي ينم عن مواقف كوميدية ورومانسية بسبب ابتلاع البطلة ماغي غصن حبة من حلوى "الكاراميل" التي تخولها لقراءة أفكار الآخرين.