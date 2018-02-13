ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 5 حالات "البوحمرون" يقتل أما لطفلين بالوادي

توفيت أم لطفلين تبلغ من العمر 22 سنة، وهي من البدو الرحل، تقطن ببلدية العقلة جنوب عاصمة ولاية الوادي، السبت، إثر تعرضها للإصابة بداء الحصبة المعروف بالبوحمرون.

كما ذكرت مصادر محلية أنه توفي قبل يومين طفل يبلغ من العمر 9 أشهر بقرية الخبنة ببلدية الرقيبة، كان مصابا هو الآخر بنفس الداء، ليرتفع عدد حالات الوفيات للأشخاص الذين أصيبوا بالبوحمرون إلى 5 وفيات منذ اكتشافه، في حين أفادت مصادر طبية، بمصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتسجيل حالتي وفاة فقط منذ اكتشاف الداء بولاية الوادي، وذلك بعد نتائج التحاليل المخبرية، التي أكدت أن فيروس داء الحصبة المعدي هو الذي أدى إلى وفاتهما، الأول يبلغ من العمر أربعة أشهر والثاني ثمانية أشهر، مضيفا أن 77 بالمائة من حالات الإصابة بالمرض سُجلت في فئة الأطفال الأقل من خمس سنوات وهو ما يمثل نحو 196 حالة، فيما تم تسجيل 254 حالة إصابة بداء الحصبة "البوحمرون" على مستوى أقاليم 20 بلدية عبر تراب ولاية الوادي، حسب نفس المصدر الرسمي.