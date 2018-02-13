سيدة ترمي بنفسها من الطابق الرابع بباتنة

اهتزت مدينة بريكة في ولاية باتنة، السبت، على وقع حادثة أليمة راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 58 سنة، حيث رمت بنفسها من الطابق الرابع.

واستنادا إلى مصادر، فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة السادسة صباحا بحي 1000 مسكن، عندما استيقظ الناس، ليتفاجؤوا بوجودها جثة هامدة وسط بركة من الدماء أسفل العمارة التي تقطن بها، حيث يوجد مسكنها العائلي في الطابق الرابع، وترجح ذات المصادر أن تكون الضحية قد أقدمت على الانتحار برمي نفسها من نافذة المطبخ، بعد أن استغلت فرصة نوم أبنائها، خاصة أنها تعاني من اختلالات عصبية، علما أنها حاولت الانتحار سنة 2011 كذلك ونجت من الموت بأعجوبة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية ونتائج تشريح الجثة.