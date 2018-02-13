تبادلت القوات الهندية والباكستانية نيران المدفعية في المنطقة المتنازع عليها في كشمير، الأمر الذي أجبر مئات الأشخاص على الفرار، وذلك يثير شكوكاً جديدة بشأن وقف لإطلاق النار مستمر منذ 15 عاماً بين القوتين النوويتين في المنطقة.
ولم يتضح بعد سبب تبادل نيران المدفعية الذي وقع، السبت، في قطاع أوري على خط المراقبة الذي يقسم المنطقة الواقعة في الهيمالايا ويغلب على سكانها المسلمون.
لكن التوتر تصاعد منذ هجوم على معسكر للجيش الهندي في كشمير هذا الشهر أسفر عن مقتل ستة جنود.
وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وتعهدت بأن تدفع إسلام أباد الثمن.
وقال رئيس الشرطة في كشمير امتياز حسين، إن قذائف مدفعية أطلقها الجيش الباكستاني سقطت في منطقة أوري مما دفع مئات القرويين للفرار من ديارهم.
وقال ضابط هندي، إن القوات الهندية ردت بقصف مدفعي وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة منذ وقف إطلاق النار في 2003.
وقال حسين، إن السلطات الباكستانية أطلقت تحذيرات من مسجد تنصح القرويين الذين يعيشون قرب خط المراقبة على الجانب الهندي بالفرار ووصف الموقف بأنه سيئ.
وأضاف أن نحو 700 شخص لجأوا إلى مدرسة في أوري.
وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية إطلاق النار وقالت في بيان، إن 17 مدنياً باكستانياً قتلوا بنيران هندية على خط المراقبة هذا العام.
وتتهم نيودلهي باكستان بالوقوف وراء تمرد انفصالي في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير.
وتنفي باكستان تقديم دعم للمقاتلين وتدعو لإجراء محادثات لحل ما تعتبره خلافاً جوهرياً مع الهند.
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أجبر المئات على الفرار
قصف مدفعي متبادل بين الهند وباكستان في كشمير
رويترز - الشروق أونلاين
تبادلت القوات الهندية والباكستانية نيران المدفعية في المنطقة المتنازع عليها في كشمير، الأمر الذي أجبر مئات الأشخاص على الفرار، وذلك يثير شكوكاً جديدة بشأن وقف لإطلاق النار مستمر منذ 15 عاماً بين القوتين النوويتين في المنطقة.
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ولم يتضح بعد سبب تبادل نيران المدفعية الذي وقع، السبت، في قطاع أوري على خط المراقبة الذي يقسم المنطقة الواقعة في الهيمالايا ويغلب على سكانها المسلمون.
لكن التوتر تصاعد منذ هجوم على معسكر للجيش الهندي في كشمير هذا الشهر أسفر عن مقتل ستة جنود.
وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وتعهدت بأن تدفع إسلام أباد الثمن.
وقال رئيس الشرطة في كشمير امتياز حسين، إن قذائف مدفعية أطلقها الجيش الباكستاني سقطت في منطقة أوري مما دفع مئات القرويين للفرار من ديارهم.
وقال ضابط هندي، إن القوات الهندية ردت بقصف مدفعي وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة منذ وقف إطلاق النار في 2003.
وقال حسين، إن السلطات الباكستانية أطلقت تحذيرات من مسجد تنصح القرويين الذين يعيشون قرب خط المراقبة على الجانب الهندي بالفرار ووصف الموقف بأنه سيئ.
وأضاف أن نحو 700 شخص لجأوا إلى مدرسة في أوري.
وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية إطلاق النار وقالت في بيان، إن 17 مدنياً باكستانياً قتلوا بنيران هندية على خط المراقبة هذا العام.
وتتهم نيودلهي باكستان بالوقوف وراء تمرد انفصالي في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير.
وتنفي باكستان تقديم دعم للمقاتلين وتدعو لإجراء محادثات لحل ما تعتبره خلافاً جوهرياً مع الهند.