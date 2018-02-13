أغلق زعماء كنائس مسيحية كنيسة القيامة في القدس، الأحد، احتجاجاً على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالضرائب والأراضي والتي تؤثر على ممتلكات الكنيسة.
وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن، إن الكنيسة ستغلق حتى إشعار آخر.
واتهم الزعماء في بيان، الاحتلال، "بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة"، في إطار سياستها الجديدة للضرائب وقانون مقترح لتخصيص الأراضي.
وقال كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس (كبرى الكنائس في فلسطين)، خلال مؤتمر صحفي، عقده في ساحة كنيسة القيامة، بحضور رؤساء الكنائس الأخرى، إنهم قرروا إغلاقها حتى إشعار آخر، احتجاجاً على فرض سلطات الاحتلال الضرائب على كنائسهم.
وتعد كنيسة القيامة أكثر دور العبادة قداسة لدى المسيحيين في العالم، وتشرف على إدارتها طوائف "الروم واللاتين والأرمن".
وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس، قد أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.
وقالت البلدية في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب على 882 عقاراً وملكاً لهذه الجهات، وستلغي الإعفاء الساري منذ عقود، وستحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، أن الكنائس تعترض أيضاً على مشروع قانون إسرائيلي، يسمح بمصادرة أملاك الكنائس.
ويصل عدد المسيحيين في القدس المحتلة حالياً لنحو 10-12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني.
ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس، إن "إسرائيل تسعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في المدينة".
تغريدة
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1حماس تستنكر تحريض وزير الخارجية السعودي عليها
2ضبط مئات الأرطال من الكوكايين في السفارة الروسية في الأرجنتين
3مستشار سابق لترامب يقر بالتآمر في التحقيق بتدخل روسيا
4ارتفاع عدد ضحايا تفجيري مقديشو إلى 45 قتيلاً
5التدخل الأجنبي في ليبيا سيفجر المنطقة
Français English
الرأي
محمد أرزقي فراد
أحفاد الجزائريين المهاجرين إلى الشام وهاجس البحث عن الهوية الجزائرية
عمار يزلي
حقوق أريد بها باطل
جمال لعلامي
الهمّ والعزة بالإثم!
محمد حمادي
مُضربون عن الحياة!
حبيب راشدين
"هرمجدون" تلمودي بخراب الشام
عبد الرحمن الكناني
هل نبكي على مستقبل العالم؟
صالح عوض
الحلم المشروع.. أو الانهيار المستمر
جمال لعلامي
المتسابقون على خلاها!
حسين لقرع
"نوَّابُ الشعب" يهينون لغة الشعب!
سليم قلالة
دلالة مباركة الآباء هجرة الأبناء
الفيديو
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
احتجاجاً على إجراءات الاحتلال الضريبية
إغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة
وكالات - الشروق أونلاين
أغلق زعماء كنائس مسيحية كنيسة القيامة في القدس، الأحد، احتجاجاً على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالضرائب والأراضي والتي تؤثر على ممتلكات الكنيسة.
تغطيات ذات صلة
من هم المرتزقة الروس في سوريا؟
قصف مدفعي متبادل بين الهند وباكستان في كشمير
الفلسطينيون يرفضون المفاوضات وحل الدولتين!
إيران وسوريا تواصلان الهجمات على ضواحي دمشق
القبض على قيادي كردي سوري بارز في تشيكيا
وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن، إن الكنيسة ستغلق حتى إشعار آخر.
واتهم الزعماء في بيان، الاحتلال، "بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة"، في إطار سياستها الجديدة للضرائب وقانون مقترح لتخصيص الأراضي.
وقال كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس (كبرى الكنائس في فلسطين)، خلال مؤتمر صحفي، عقده في ساحة كنيسة القيامة، بحضور رؤساء الكنائس الأخرى، إنهم قرروا إغلاقها حتى إشعار آخر، احتجاجاً على فرض سلطات الاحتلال الضرائب على كنائسهم.
وتعد كنيسة القيامة أكثر دور العبادة قداسة لدى المسيحيين في العالم، وتشرف على إدارتها طوائف "الروم واللاتين والأرمن".
وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس، قد أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.
وقالت البلدية في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب على 882 عقاراً وملكاً لهذه الجهات، وستلغي الإعفاء الساري منذ عقود، وستحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، أن الكنائس تعترض أيضاً على مشروع قانون إسرائيلي، يسمح بمصادرة أملاك الكنائس.
ويصل عدد المسيحيين في القدس المحتلة حالياً لنحو 10-12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني.
ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس، إن "إسرائيل تسعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في المدينة".
تغريدة