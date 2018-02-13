تعرّض أستاذ في بلدية الظهرة في الشلف، التي عرفت مؤخرا مظاهرات بسبب رفض نتائج المحليات، الأحد، إلى اعتداء خطير من طرف مجموعة من الأشخاص، الذين انهالوا عليه بالضّرب بواسطة العصي وأسلحة بيضاء أخرى.
وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ مجموعة من الأشخاص، اعترضوا سبيل أستاذ بثانوية سيدي موسى ضواحي بلدية الظهرة بالشلف، قبل وصوله إلى مقرّ عمله، صباحا وطرحوه أرضا وانهالوا عليه ضربا بالعصي، وأسلحة بيضاء، ما خلف له جروحا بليغة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده.
وعن دوافع هذا الاعتداء الخطير، قال الضحية "ع.سعيد" لـ"الشروق"، بأنّ ذلك له علاقة بانتمائه للمجلس الشعبي البلدي للظهرة عن حزب المستقبل.
وأضاف المتحدث، بأنّ المعتدين حاولوا إرغامه على التنقل إلى صف رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي والولاء له، والخروج عن طاعة حزبه لضمان عودة "المير" لممارسة مهامه وفك الانسداد.
ولحسن حظ يقول الضحية، أن عددا من المارّة تدخلوا لإنقاذه بصعوبة من بين أيدي المعتدين، وتحويله على جناح السرعة للعيادة المتعددة الخدمات قبل تحويله على الطبيب الشرعي.
"الشروق" من جهتها اتصلت برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الظهرة، قريش عبد الباقي، لمعرفة تفاصيل حادثة الاعتداء هذه، حيث نفى أن تكون خلفياتها سياسية، وعزاها إلى صراعات ونزعة قبلية بين سكان سيدي موسى ومركز البلدية على حدّ قوله.
وأضاف رئيس البلدية، بأنّ تشكيلة المجلس الشعبي البلدي منسجمة، ولا توجد بينهما أي خلافات، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تدخل السلطات الولائية ومصالح الأمن لفك الحصار عن مركز البلدية وفرض الأمن للحد من وقوع العنف فوف ترابها.
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الضحية تعرض للضرب بالعصي
أستاذ يتهم "بلطجية المير" بالإعتداء عليه في الشلف
ع. س
تعرّض أستاذ في بلدية الظهرة في الشلف، التي عرفت مؤخرا مظاهرات بسبب رفض نتائج المحليات، الأحد، إلى اعتداء خطير من طرف مجموعة من الأشخاص، الذين انهالوا عليه بالضّرب بواسطة العصي وأسلحة بيضاء أخرى.
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أستاذ يتهم "بلطجية المير" بالإعتداء عليه في الشلف
وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ مجموعة من الأشخاص، اعترضوا سبيل أستاذ بثانوية سيدي موسى ضواحي بلدية الظهرة بالشلف، قبل وصوله إلى مقرّ عمله، صباحا وطرحوه أرضا وانهالوا عليه ضربا بالعصي، وأسلحة بيضاء، ما خلف له جروحا بليغة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده.
وعن دوافع هذا الاعتداء الخطير، قال الضحية "ع.سعيد" لـ"الشروق"، بأنّ ذلك له علاقة بانتمائه للمجلس الشعبي البلدي للظهرة عن حزب المستقبل.
وأضاف المتحدث، بأنّ المعتدين حاولوا إرغامه على التنقل إلى صف رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي والولاء له، والخروج عن طاعة حزبه لضمان عودة "المير" لممارسة مهامه وفك الانسداد.
ولحسن حظ يقول الضحية، أن عددا من المارّة تدخلوا لإنقاذه بصعوبة من بين أيدي المعتدين، وتحويله على جناح السرعة للعيادة المتعددة الخدمات قبل تحويله على الطبيب الشرعي.
"الشروق" من جهتها اتصلت برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الظهرة، قريش عبد الباقي، لمعرفة تفاصيل حادثة الاعتداء هذه، حيث نفى أن تكون خلفياتها سياسية، وعزاها إلى صراعات ونزعة قبلية بين سكان سيدي موسى ومركز البلدية على حدّ قوله.
وأضاف رئيس البلدية، بأنّ تشكيلة المجلس الشعبي البلدي منسجمة، ولا توجد بينهما أي خلافات، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تدخل السلطات الولائية ومصالح الأمن لفك الحصار عن مركز البلدية وفرض الأمن للحد من وقوع العنف فوف ترابها.