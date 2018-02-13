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السلطات تحججت بضيق مساحته
هدم مسجد ببومرداس وسط غضب المواطنين
نفذ قرار هدم مسجد "الفتح" بالثنية التابعة لولاية بومرداس، السبت، وسط سخط كبير لقطاع واسع من السكان، الذين ذرفوا الدموع حزنا على المسجد لقيمته التاريخية والعاطفية. وسوت الجرافات المسجد بالأرض تنفيذا لقرار من السلطات بهدم المسجد، بحجة ضيقه وعدم استيعابه جموع المصلين لاسيما في صلاة الجمعة، على أن يشد مسجد آخر بمساحة مناسبة.
في حين يرى معارضو القرار أنه كان حريّا بالسلطات أن تضمن صيانة المسجد وترميمه، لا هدمه وهو الذي ظل شامخا خلال الفترة الاستعمارية، ولم تؤثر فيه العوامل الطبيعية، وبينها الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 21 ماي من عام 2003.
وشيّد المسجد حسب سكان المنطقة في عام 1939، من طرف أحد المحسنين وهو المدعو محمد نايت الشهير باسم "موح البولونجي"، ثم سلمه للجنة دينية تتولى تسييره، وتم توسعته لاحقا.
وتابع المواطنون الذين تحدثوا لـ"الشروق" قائلين إنه كان من الممكن الإبقاء على بيت الله، وتوسعته، وهو المعلم الذي ظلت صومعته منارة شامخة امام تهديدات الاستعمار الفرنسي وعواصف العوامل المناخية الطبيعية كزلزال 2003 وليس هدمه. وقال محدثونا إنه كان من الممكن تحويل المسجد إلى مدرسة قرآنية، واستغلال المساحة المجاورة له، لبناء مسجد جديد، حسب السكان الذين أشاروا إلى وجود ما وصفوه بتواطؤ جهات خفية في هدم المسجد.
وتمت عملية الهدم على مرآى من المواطنين، الذين كان كثير منهم يذرفون الدموع، وكان ابن "موح البولونجي" مؤسس المسجد من بين الحضور، الذين اعتبروا العملية "وصمة عار" في جبين المسؤولين المحليين.
يشار إلى أن السلطات المحلية، حولت رواد المسجد المهدم إلى مصلى يبعد عن وسط المدينة بنحو 500 متر، وهو ما لم يرق للسكان.
من جهته، امتنع رئيس البلدية، الذي أشرف على عملية الهدم، عن الإدلاء بأي تصريح، بدعوى أن القرار اتخذ في عهد المجلس البلدي السابق، وأنه ملزم بتنفيذ القرار ليس إلا..!
مواطن حر - قسنطينة2018/02/25 على 20:471
اقسم بالله انا هد المير يا ئما من جبهة التحرير اومن الراندو لانهم الوحدين الدين لا دين ولا ملة لهم
يوسف2018/02/25 على 21:512
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ
لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Mohamed2018/02/25 على 22:043
هدم مساجد مباركة بحجة تافهة
هدو السلطات كثير منهم إن لم أقل كلهم سكارى سكارجية voyous تاع النظام
حتى بعض الكنائس قديمة جميلة هدمة كانت الجزائر تستعملهم للسياحة كما الاندلوس اليوم حافض على جوامع للسياحة
ولم يستغل مكانهم غير هدم عشوائي بعض المنافقين كشغل أنافق اني كنت مجاهد بالكدب
02018/02/25 على 22:064
يحسنون هدم بيوت الله و لا يحسنون4 بنائ4ها
abdelhamid - algerie2018/02/25 على 22:225
بدون تفسير واضح سيظل هذا الفعل وصمة عار على جبين المفسدين