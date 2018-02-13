هلاك زوجين اختناقا بالغاز في المسيلة

هلك، في ساعة مبكرة من نهار الأحد، زوجان اختناقا بالغاز في مدينة بوسعادة جنوب ولاية المسيلة،ويتعلق الأمر بعضو المكتب الولائي للمجاهدين الساسي الساسي وزوجته.

واستنادا إلى مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع داخل المسكن العائلي الواقع بحي 24 فيفري ببوسعادة، جراء استنشاقهما الغاز الطبيعي المتسرب من الأنبوب الذي يربط المدفئة،مما أسفر عن هلاك "ا،س" 72 سنة، وكذا زوجته المسماة "ع،ب" البالغة من العمر حوالي 54 سنة، تم إجلاؤهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رزيق البشير من قبل عناصر وحدة الحماية المدنية.