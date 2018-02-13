أطلقت شبكة ريادة الأعمال العامة، برنامج القيادة والابتكار "إليب"، وهو برنامج مخصص للطلاب الراغبين في خلق مشاريع الأعمال من أجل تنويع الاقتصاد ومكافحة البطالة وسط الشباب.
ويمتد البرنامج عبر 18 شهرا ويستهدف تدريب ودعم رواد الأعمال في المستقبل في 15 ولاية جزائرية. وحسب شبكة ريادة الأعمال العامة، فإنه سيتم تدرب 1200 طالب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، ومساعدتهم على تحقيق أفكارهم واختيار الأفضل منهم، حيث سيستفيد قادة المشروع المختارون من خبرة فريق المدربين والموجهين للتميز الذين يرافقونهم في عملية إنشاء وتسريع بدء التشغيل.
وسيجرى التدريب في 15 ولاية وهي بومرداس، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، تلمسان، وهران، مستغانم، بجاية، برج بوعريريج، عنابة، تبسة، أدرار، بسكرة، غرداية، ورقلة. وبحسب الهيئة ذاتها، فإن الشركات الناشئة المختارة ستستفيد من التوجيه المستمر من قبل رجال الأعمال، كما ترافق هذه الفرق الواعدة للوصول إلى الأسواق، والحصول على الموارد، والتواصل مع المستثمرين الذين يقدمون المساعدة والدعم والتوجيه.
وقد انطلق برنامج ELIP من مارس 2017 ويتواصل إلى مارس 2019، ويهدف إلى إقامة 40 شركة ناشئة واعدة في الصدارة ومساعدتها على النجاح والنمو. ويتمحور البرنامج حول 5 مراحل، الأولى وهي "إليب ستارت"، وتهدف إلى تطوير إمكانات القيادة لـ 1200 طالب (60 طالبا في الحرم الجامعي) والتحقق من صحة أفضل الأفكار، ويعمل هذا البرنامج لأكثر من 5 أيام، ويشمل ورشات عمل حول القيادة، والتفكير والتصميم، والنماذج الأولية، وتجرى هذه الدورة بين فيفري وجوان 2018.
أما المرحلة الثانية، فيتعامل خلالها مع نموذج الأعمال، وتهدف إلى الانتقال من فكرة المشروع إلى بدء التشغيل قابلة للحياة. أما المرحلة الثالثة، فتستمر أكثر من شهرين، وتتضمن 320 دورة تدريبية وتوجيهية لـ 400 طالب مع المهنيين، أما المرحلة الأخيرة للبرنامج فستختتم بحفل تتويج أحسن "STARS TUP".
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1200 طالب يتدربون على "ريادة الأعمال والقيادة وبرامج الابتكار"
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
أطلقت شبكة ريادة الأعمال العامة، برنامج القيادة والابتكار "إليب"، وهو برنامج مخصص للطلاب الراغبين في خلق مشاريع الأعمال من أجل تنويع الاقتصاد ومكافحة البطالة وسط الشباب.
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ويمتد البرنامج عبر 18 شهرا ويستهدف تدريب ودعم رواد الأعمال في المستقبل في 15 ولاية جزائرية. وحسب شبكة ريادة الأعمال العامة، فإنه سيتم تدرب 1200 طالب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، ومساعدتهم على تحقيق أفكارهم واختيار الأفضل منهم، حيث سيستفيد قادة المشروع المختارون من خبرة فريق المدربين والموجهين للتميز الذين يرافقونهم في عملية إنشاء وتسريع بدء التشغيل.
وسيجرى التدريب في 15 ولاية وهي بومرداس، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، تلمسان، وهران، مستغانم، بجاية، برج بوعريريج، عنابة، تبسة، أدرار، بسكرة، غرداية، ورقلة. وبحسب الهيئة ذاتها، فإن الشركات الناشئة المختارة ستستفيد من التوجيه المستمر من قبل رجال الأعمال، كما ترافق هذه الفرق الواعدة للوصول إلى الأسواق، والحصول على الموارد، والتواصل مع المستثمرين الذين يقدمون المساعدة والدعم والتوجيه.
وقد انطلق برنامج ELIP من مارس 2017 ويتواصل إلى مارس 2019، ويهدف إلى إقامة 40 شركة ناشئة واعدة في الصدارة ومساعدتها على النجاح والنمو. ويتمحور البرنامج حول 5 مراحل، الأولى وهي "إليب ستارت"، وتهدف إلى تطوير إمكانات القيادة لـ 1200 طالب (60 طالبا في الحرم الجامعي) والتحقق من صحة أفضل الأفكار، ويعمل هذا البرنامج لأكثر من 5 أيام، ويشمل ورشات عمل حول القيادة، والتفكير والتصميم، والنماذج الأولية، وتجرى هذه الدورة بين فيفري وجوان 2018.
أما المرحلة الثانية، فيتعامل خلالها مع نموذج الأعمال، وتهدف إلى الانتقال من فكرة المشروع إلى بدء التشغيل قابلة للحياة. أما المرحلة الثالثة، فتستمر أكثر من شهرين، وتتضمن 320 دورة تدريبية وتوجيهية لـ 400 طالب مع المهنيين، أما المرحلة الأخيرة للبرنامج فستختتم بحفل تتويج أحسن "STARS TUP".