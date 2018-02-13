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ضابط مخابرات مزيف يسلب فتاة 300 مليون
تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في قضية النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن هذه الأخيرة تعرفت على شاب أخبرها بأنه ضابط مخابرات، ووعدها بالارتباط بها..
وبعد الوثوق فيه، طلب منها مشاركته في مشروع تجاري، فسلمت له مبلغ 290 مليون سنتيم على مراحل، بعدها غاب عن الأنظار وأصبح لا يرد على مكالماتها، لتكتشف أنه محتال، فقررت مقاضاته لضمان حقوقها.
وفي غياب المتهم، تمسكت الضحية بالشكوى وطلبت من القاضي الجزائي إلزام الضابط المزيف إرجاع المبلغ المختلس مع دفع تعويض قدره 900 مليون سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بها. للإشارة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس عامين نافذين وغرامة بقيمة 20 ألف دج.
انيس2018/02/25 على 23:081
هذي حقيقة سياسة تخويف الشعب بلكسكيطة منذ زمان ضابط مزيف برلامان مزيف وزارء معينيين مزيفين انتخبات مزيفة والى اين نتجه
طارق2018/02/25 على 23:442
عيب عليه .. يطمعها بالزواج باش يديلها درامها .. ماهوش راجل ..وانحير في اللي يقدر ايدير خدمة كيما هادي .. والله غاضتني الطفلة مسكينة.