عرف مشاركة باحثين وكفاءات قدموا عروضا صناعية وبحثيّة جامعة الوادي تُنظم الملتقى الوطني الأول حول تكنولوجيا المواد وتطبيقاتها

تُنظم جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي بدايةً من الأحد وعلى مدار يومين، الملتقى الوطني الأول حول المواد وتطبيقاتها، بالتعاون بين الجامعة ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بالعاصمة، عرف مشاركة باحثين وكفاءات قدموا عروضا صناعية وبحثيّة من مختلف جامعات الوطن.

الملتقى يأتي تماشيا ومتطلبات السياق الصناعي والاقتصادي الوطني لتعزيز أنشطة البحث والتطوير في مجال المواد وتطويره، وكذلك لتعزيز العلاقة بين الجامعة ومراكز البحث العلمية ومؤسسات الإنتاج الصناعي، وكذا تنظيم وتبادل نشاطات البحث بين مخابر الجامعة والخبراء في مختلف جامعات الوطن، كما سيناقش الباحثون عدة موضوعات في مجال التكنولوجيا منها المواد من أجل الطاقة، وخصائص المواد، وتثمين المواد المحلية والحيوية والبيئة، تخزين وتحويل الطاقة، وتسويق نتائج البحث.

المشاركون ثمنوا تنظيم هذا الملتقى الذي يندرج في مصاف النشاطات العلمية المعرفية التي تسمح للمختصين والباحثين بعرض أفكارهم وبحوثهم العلمية، والتواصل الإيجابي فيما بينهم من أجل الإطلاع على آخر المستجدات الحاصلة في مجال التكنولوجيات.