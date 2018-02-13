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ملف التوظيف يدفعهم إلى التصعيد
جرحى واغماءات في احتجاج للطلبة أمام وزارة التعليم العالي
احتج طلبة المدارس العليا للأساتذة مجددا، الإثنين، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون، للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم العالقة منذ أزيد من 4 أشهر، والمتمثلة في التزام وزارة التربية والتعليم الوطنية بتوظيفهم المباشر بعد نهاية التكوين طبقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم.
شنّ نهار الإثنين، طلبة المدارس العليا للأساتذة، احتجاجا صاخبا أمام مقر وزارة حجار، تدخلت خلاله مصالح الشرطة وحاولت تفرقة المحتجين، حيث وقعت مناوشات بينهم وبين الطلبة، الأمر الذي خلف سقوط جرحى وحدوث إغماءات واختناقات وسط الطلبة والطالبات، ما استدعى تدخل الإسعاف.
وأكد ممثلو المحتجين في حديثهم لـ"الشروق" على إصابة زملائهم باختناقات وإغماءات خلال الاحتجاج أمام مقر الوزارة، ولم يتم استقبالهم من قبل أي مسؤول، فيما سبق لوزير التعليم العالي أن رمى الكرة في ملعب وزيرة التربية باعتبار أن مشكل التوظيف يخص دائرتها الوزارية. ومعلوم، أن احتجاج طلبة المدارس العليا دخل في مرحلة اللارجوع بعد ما تجاوز شهره الرابع، حيث يرفض الطلبة الالتحاق بالدراسة، وسبق لهم الخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر ملحقة وزارة التربية برويسو، كما حاولوا الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني في مسيرة تم إجهاضها الأسبوع المنصرم.
وطالب المعنيون بلقاء مستعجل مع بن غبريط للحصول على ضمانات تخص توظيفهم بعد التخرج في ولاياتهم الأصلي، وأحقيتهم في التوظيف المباشر، مع إمكانية النزول في الرتبة في حال لم تكن هناك مناصب في الثانوية، وكان هناك تشبع في بعض الشعب حتى لا يتم توظيفهم في مناطق بعيدة عن مقر إقامتهم.
جزائري - الجزائر2018/02/26 على 21:481
هذا الإضراب هو الوحيد الذي أسانده,,, المفروض الأولوية لهؤلاء الطلبة في التوظيف ثم يأتي خريجي الجامعات,,,فوق هذا الإتفاقية الموقعة بين الطالب والوزارة تثبت أن التوظيف يكون في مكان إقامتهم هذا ظلم كبير ,,,,وهذا الإضراب هو المهمش إعلاميا
0 - dzair2018/02/26 على 21:582
فعلا البند 4 يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم. ولكن إن لم يكن هنالك منصبا شاغرا في الولاية؟ يخير المتخرج بمنصب في ولاية مجاورة و الوزيرة اقترحت الأرضية الرقمية كي تعدل بين المتخرجين ولكن طلبة المدارس يشترطون بتوظيف الجميع حتى ولو لم يشغر المنصب !
ولعلم الجميع مشكل الاكتظاظ يخص بعض المواد مثل الفلسفة والعلوم الطبيعية فقط ولكن طلبة المدارس يقولون حتى ولو بقي متخرج واحد دون تعيين بسبب أو لآخر فإن الوزارة أخلت بالعقد !
ترى هل بيد الوزيرة عصي سحرية ؟ أين نحن ذاهبون ؟؟؟؟
0 - dzair2018/02/26 على 22:013
الحل غلق هذه المدارس نهائيا و توظيف خريجي الجامعات على أساس المسابقة و المتفوقون يضاف لهم سنة خاصة بالبيداغوجيا والتربية وعلم النفس ليعيونا في مؤسسات التعليم عن طريق الفائمة الرقمية
كل سنة إضرابات في هذه المدارس !!!
العباسي - الجزائر ارض الل2018/02/26 على 22:214
والله تهريج كبير هادا فيروس الاحتجاجات و الاضرابات اصاب الجزائر ولا علاج له
0 - كلمة حق2018/02/26 على 22:325
لماذا لم تمنع الفرق الموسيقية للهارد روك ميتال التي أقامة حفلة في قلب العاصمة حيث يعلم الجميع ان هذا النوع من الموسيقى هو احد طقوس عبدة الشيطان و تدعو الى الكفر اين وزارة الشؤون الدينة التي حرمة الحرقة و جعلتهم اثمين اين وزارة الداخلية التي تسخر الامن فقط لاظطهاد المحتجين عن حقوقيهم اين اويحي الذي تهجم على النقابات اليوم فهمنا لماذا تم حذف البسملة من الكتب المدرسية