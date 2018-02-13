وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك الإثنين على مذكرة تفاهم مع شركتي "بي.بي" البريطانية وشتات أويل النرويجية، من اجل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف في مجال المحروقات..
وأفاد بيان لسوناطراك - تلقت الشروق نسخة منه - بأن التوقيع جرى بين الرئيس المدير العام للشركة عبد المؤمن ولد قدور، ونائب رئيس شتات أويل إيفان فويري، وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لـ "أبستريم بي.بي".
وسيمسح التوقيع على هذه المذكرة وفق البيان للشركات الثلاث بتعزيز الشراكة المستقبلية من خلال البحث عن فرص جديدة للتعاون.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1فرعون: لا نملك عصا سحرية لمعالجة كل المشاكل
2100 رجل أعمال تركي للظفر بصفقات 26 قطاعا في الجزائر!
3مذكرة تفاهم بين سوناطراك و"بي.بي" البريطانية و"شتات-أويل" الترويجية
4838 مليون دولار.. فاتورة استيراد الحليب والحبوب والسكر في جانفي
Français English
الرأي
صالح عوض
الأمن العربي رزمة واحدة
صالح عوض
أدب الرسائل
جعفر الكناني
الغوطة وستالينغراد في المنظار الروسي
جمال لعلامي
"خافو ربي" وتجنبوا الأسوأ!
عبد الحميد عثماني
جرح السنان ولا جرح اللسان!
عثمان سعدي
هكذا يتمّ "تطهير" الأمازيغية في فرنسا؟
محمد أرزقي فراد
أحفاد الجزائريين المهاجرين إلى الشام وهاجس البحث عن الهوية الجزائرية
عمار يزلي
حقوق أريد بها باطل
جمال لعلامي
الهمّ والعزة بالإثم!
محمد حمادي
مُضربون عن الحياة!
الفيديو
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
مذكرة تفاهم بين سوناطراك و"بي.بي" البريطانية و"شتات-أويل" الترويجية
حسان. ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك الإثنين على مذكرة تفاهم مع شركتي "بي.بي" البريطانية وشتات أويل النرويجية، من اجل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف في مجال المحروقات..
تغطيات ذات صلة
100 رجل أعمال تركي للظفر بصفقات 26 قطاعا في الجزائر!
838 مليون دولار.. فاتورة استيراد الحليب والحبوب والسكر في جانفي
فرعون: لا نملك عصا سحرية لمعالجة كل المشاكل
إعادة فتح مفحمة الحجار ورفع نسبة التوظيف قريبا
سوناطراك بحاجة إلى توظيف 12 ألف عامل والعملية ستتم بالإعلانات
وأفاد بيان لسوناطراك - تلقت الشروق نسخة منه - بأن التوقيع جرى بين الرئيس المدير العام للشركة عبد المؤمن ولد قدور، ونائب رئيس شتات أويل إيفان فويري، وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لـ "أبستريم بي.بي".
وسيمسح التوقيع على هذه المذكرة وفق البيان للشركات الثلاث بتعزيز الشراكة المستقبلية من خلال البحث عن فرص جديدة للتعاون.