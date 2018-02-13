مذكرة تفاهم بين سوناطراك و"بي.بي" البريطانية و"شتات-أويل" الترويجية

صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك الإثنين على مذكرة تفاهم مع شركتي "بي.بي" البريطانية وشتات أويل النرويجية، من اجل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف في مجال المحروقات..

وأفاد بيان لسوناطراك - تلقت الشروق نسخة منه - بأن التوقيع جرى بين الرئيس المدير العام للشركة عبد المؤمن ولد قدور، ونائب رئيس شتات أويل إيفان فويري، وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لـ "أبستريم بي.بي".

وسيمسح التوقيع على هذه المذكرة وفق البيان للشركات الثلاث بتعزيز الشراكة المستقبلية من خلال البحث عن فرص جديدة للتعاون.