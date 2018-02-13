المركز الثقافي البريطاني والفرقة الملكية للمسرح البريطاني أيام مفتوحة حول السينوغرافي الراحل عبد القادر فراح مارس المقبل

ينظم المسرح الوطني يومي 13 و14 مارس المقبل أيام مفتوحة حول مسار وانجازات السينوغرافي الراحل عبد القادر فراح، التظاهرة التي تستعيد سيرة واحد من عمالقة الخشبة في القرن العشرين يشرف ستعرف حضور شخصيات وطنية ودولية ومبدعين في مجال السينوغرافيا حيث يعكف المشرف على التظاهرة زياني شريف عياد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الندوة الصحفية المقررة الأسبوع المقبل" 6 مارس للإعلان عن برنامج التظاهرة المقررة بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني بريتش كونسول والفرقة الملكية للمسرح البريطاني "روايال شكسبير".

تهدف التظاهرة حسب القائمين عليها، فضلا عن استعادة الذاكرة الفنية للسينوغراف عبد القادر فرّاح إلى لفت الانتباه والدعوة إلى الاهتمام بقراءة ومناقشة المرجعيات الجمالية لهذا الفنان والبحث في أسلوب تصاميمه بغرض تحفيز الفانين والباحثين للاهتمام أكثر بمجال السينوغرافيا ودوره في نقل التجارب الإنسانية وفق سياقات اجتماعية وتحولات تاريخية خاصة وأن عبد القادر فراح قدم لنا أفضل نموذج في حوار الحضارات من خلال أزيد من ثلاثمائة عمل فنّي حيث استطاع عبد القادر فراح أن ينتزع مكانة مرموقة في فرقة شكسبير الملكية وحازت أعماله على جوائز عالمية، ويعتزم المسرح الوطني انطلاقا من الأبواب المفتوحة على مسار عبد القادر فراح إرساء مشروع "أعمق" موجه للسينوغرافيين بحيث يصير تقليدا سنويا قارا في أجندة المسرح ينظم سنويا.