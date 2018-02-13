استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى العفرون إلى الغرب من ولاية البليدة حالة تسمم دوائي خطيرة لثلاثة أطفال من عائلة واحدة.
وبحسب مصادر "الشروق" فإن الضحايا ولدان وبنت من مواليد سنة 2015 هم أولاد أعمام كانوا يلهون بمنزل جدهم وعلى غفلة من العائلة عثروا على أدوية خاصة بجدتهم فتناولوا علبتين على غرار أقراص غلوكوفاج 850 مغ الخاصة بداء السكري ودواء تونسونبرال الخافض للضغط الدموي بعدما اعتقدوا أنها حلويات، فسقطوا مغشيا عليهم وُعثر عليهم فاقدين للوعي ليتم نقلهم نحو مستشفى العفرون اين خضعوا للإسعافات الأولية ليتبين أن إصابتهم خطيرة وحُولوا نحو وحدة حسيبة بن بوعلي "بن بولعيد" في البليدة أين يخضعون للرعاية الطبية المكثفة.
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تسمم أطفال بأدوية في البليدة
حسناء. ب
استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى العفرون إلى الغرب من ولاية البليدة حالة تسمم دوائي خطيرة لثلاثة أطفال من عائلة واحدة.
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وبحسب مصادر "الشروق" فإن الضحايا ولدان وبنت من مواليد سنة 2015 هم أولاد أعمام كانوا يلهون بمنزل جدهم وعلى غفلة من العائلة عثروا على أدوية خاصة بجدتهم فتناولوا علبتين على غرار أقراص غلوكوفاج 850 مغ الخاصة بداء السكري ودواء تونسونبرال الخافض للضغط الدموي بعدما اعتقدوا أنها حلويات، فسقطوا مغشيا عليهم وُعثر عليهم فاقدين للوعي ليتم نقلهم نحو مستشفى العفرون اين خضعوا للإسعافات الأولية ليتبين أن إصابتهم خطيرة وحُولوا نحو وحدة حسيبة بن بوعلي "بن بولعيد" في البليدة أين يخضعون للرعاية الطبية المكثفة.